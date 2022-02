Sydney Sweeney a mis la main sur le correcteur parfait et il mérite son statut de best-seller 

Comment Sydney Sweeney, l’actrice qui joue Cassie Howard dans Euphoria, réussit-elle à obtenir un teint aussi uniforme ? La réponse : grâce à un correcteur que tout le monde connaît très bien et qui fait partie des best-sellers de la marque.

Sydney Sweeney fait partie des révélations d’Euphoria.

Après avoir fait ses premières armes dans Everything Sucks! et The Handmaid’s Tale, elle est aujourd’hui parvenue à accéder au statut de star du petit (et probablement bientôt du grand) écran. Et puisqu’Euphoria est devenue une véritable mine d’or en terme d’inspiration mode et (surtout) beauté, tous les yeux sont tournés sur les petits secrets des actrices en matière de routine soin ou encore make up.

Et Sydney Sweeney dispose d’un produit qu’elle ne quitte jamais et qui lui a plusieurs fois sauvé la mise. Ce n’est pas un fond de teint, un highlighter ou encore un mascara mais bien… Un correcteur.

Et l’heureux élu est…

De passage dans les colonnes du ELLE Néerlandais, Sydney Sweeney s’est confiée sur le produit qu’elle considère comme étant essentiel à sa routine. Et ce dernier, n’est autre que le Radiant Creamy Concealer de Nars. Un best-seller de la marque, très célèbre pour son efficacité, sa couvrance modulable à l’envie (et aux besoins) et son incroyable texture crémeuse.

Pour l’utiliser, elle explique simplement :

« Je tamponne un peu de produit sur mes impuretés comme les rougeurs et les petits boutons. Sur ma peau, ce correcteur fait des miracles. »

Une formule 5 étoiles

Ce qui peut séduire l’interprète de Cassie, c’est que ce correcteur dispose d’une formule hydratante.

Cette dernière lui permet de ne pas assécher le contour de l’oeil ou d’autres parties du visage qui ont tendance à montrer des signes de déshydratation comme le nez, le menton ou encore le front.

Autre avantage qui n’est pas négligeable quand il s’agit d’un correcteur : il masque facilement les ridules et ne file pas dans les petits plis du visage. Ce qui peut être un gros avantage pour les plus expressives d’entre nous…

Bref, merci Sydney pour la trouvaille.

Radiant Creamy Concealer, Nars, 29,90€

Crédits de l’image de une : @sydney_sweeney.