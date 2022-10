Sur TikTok, une mère épile le monosourcil de sa fille de 3 ans pour lui éviter les moqueries

Sur TikTok, une mère a filmé l’épilation des sourcils de sa très jeune fille, ce qui a suscité un débat sur l’acceptation de soi.

Elle n’a pas plus de 3 ans, et elle est déjà soumise à des injonctions. Dans une vidéo publiée sur TikTok, une mère filme la scène : elle épile à la cire le monosourcil de sa petite fille, pour lui éviter, d’après elle, des moqueries.

Une petite fille a le monosourcil épilé par sa mère sur TikTok

Dans la vidéo, Leah Garcia justifie son geste en écrivant en légende de la vidéo :

Je m’en fiche, je préfère qu’on me traite de mauvaise mère plutôt que de laisser ma fille de 3 ans se balader avec un monosourcil, comme mes parents l’ont fait avec moi.

On peut donc voir la petite fille de 3 ans dans la salle de bain, cire posée entre les deux yeux, se faire épiler les poils qui pourraient lui valoir des moqueries à l’extérieur de chez elle, souvent de la part d’autres enfants.

Les commentaires sous la vidéo sont partagés, mais ils acclament majoritairement le geste de la mère de la petite fille : « elle te remerciera un jour » peut-on lire de la part d’une utilisatrice de la plateforme, ou encore « j’aurais aimé que ma mère fasse ça pour moi, j’ai tellement été harcelée pour mes poils de sourcils et de bras ».

Si l’on peut comprendre que Leah Garcia n’ait pas voulu que sa fille reçoive des remarques déplacées et blessantes comme ce fut, comme elle l’indique, le cas pour elle lorsqu’elle était enfant, cette vidéo interroge.

Devons-nous, en tant que mères, ou plus globalement en tant que parents, être celles et ceux qui pensent et montrent que nos enfants ont des « défauts » ? Le fait d’anticiper de possibles, et malheureusement quasi certaines moqueries, ne les conditionnent-ils pas à penser que leur physique ne peut être accepté comme il l’est ?

Aider nos enfants à façonner une meilleure image d’eux-mêmes

Ne devons-nous pas, au contraire, les aider à façonner leur image d’eux-mêmes malgré les moqueries et les critiques ? Dans ce cas précis, qui est celui de l’épilation de poils d’une petite fille, qu’est-ce que cela dit de notre capacité à pouvoir nous émanciper des normes patriarcales ?

Cette petite fille a un monosourcil, et sa mère l’épile pour lui éviter des traumatismes et des moqueries, comme celles qu’elle a pu recevoir au même âge. L’intention est louable, elle veut juste protéger son enfant. Mais, quelle est l’étape suivante ? Aurait-elle eu le même geste si son enfant avait été un petit garçon ?

Ce qui est perturbant également, c’est que la petite fille ne décide pas elle-même de se faire épiler, c’est un choix imposé pour lui éviter des traumatismes, avant qu’ils arrivent. Sa mère prend la décision pour elle, pour qu’elle ne subisse pas ce qu’elle-même a vécu. Une modification de son corps, un pointage d’un « défaut » qui n’en est pas un. Mais, à seulement trois ans, aurait-elle pu vouloir qu’on lui enlève des poils entre les deux yeux ?

Ne jugeons pas l’acte de la mère (et ne jugeons pas les mères en général), mais jugeons plutôt la société qui incite à cet acte, tant il est difficile de transmettre et d’accepter l’acceptation de soi et de son corps. Les injonctions et les diktats commencent de plus en plus tôt, et c’est rageant.

