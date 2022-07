Suite d’Un Dos Tres : préparez vos choré, on a du concret !

L’actrice Beatriz Luengo a annoncé la nouvelle à ses fans sur son compte Instagram, et en plusieurs langues s’il vous plait.

On ne va pas tarder à sortir nos guêtres et nos shorts en éponge. Vous le savez peut-être déjà, puisqu’on vous en a parlé il y a quelques mois, mais la série espagnole Un Dos Tres, ou Un paso adelante pour le titre original, va bientôt revenir sur nos écrans.

Et si on n’avait plus de nouvelle de l’avancée du tournage depuis des mois, l’actrice qui interprétait le rôle de Lola nous fait un petit update qui nous donne l’eau à la bouche.

Suite d’Un Dos Tres : c’est parti, on y va !

C’est sur le compte Instagram de Beatriz Luengo que l’information a été diffusée, au moyen du partage d’une ancienne vidéo de la série, où l’on peut voir Lola improviser une chorégraphie géniale, guêtres rouges aux chevilles et Buffalo aux pieds :

Sous le post, la légende est traduite par l’actrice elle-même en plusieurs langues : « Demain, je commence à filmer #Upanext », écrit-elle en français.

On y est, le tournage de la suite d’Un Dos Tres est donc officiellement lancé.

Upa Next, la suite d’Un Dos Tres, ça parle de quoi ?

La future série, composée de 8 épisodes, fera revenir, notamment, les trois acteurs principaux de Un Dos Tres : Beatriz Luengo (Lola), Mónica Cruz (Silvia), et Miguel Ángel Muñoz (Roberto).

Diffusée sur la plateforme de streaming espagnole Atresplayer Premium, l’histoire devrait se concentrer sur la nouvelle vie des personnages, 15 ans après la fin de Un Dos Tres. La production a dévoilé le synopsis :

« Plus de 15 ans se sont écoulés lorsque Roberto revient des États-Unis avec l’idée de monter une comédie musicale reprenant les tubes d’UPA Dance. Et alors que les retrouvailles avec Silvia et Lola ne se passent pas comme prévu, l’illusion de mettre sur pied cette comédie musicale parvient finalement à les rapprocher à nouveau ».

« Silvia, Lola, et Roberto décident d’organiser de nouveaux examens d’entrée à l’école, où ils vont découvrir une multitude de jeunes danseurs, chanteurs et compositeurs prêts à faire vibrer l’école avec un rythme nouveau »

Pour l’instant, nous n’avons ni la date de sortie, ni le nom du diffuseur français, mais on est sur le coup, bien évidemment.

Allez hop, on termine avec le générique de l’époque, histoire de se remettre un peu dans le bain !

Crédit photo image de une : Allociné