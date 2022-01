Suicide, idées noires : Sia a payé le prix fort le bad buzz de son film Music, accusé de caricaturer l’autisme

Après que son film Music a fait scandale à cause de sa représentation caricaturale des personnes autistes et du choix de son actrice principale neurotypique, la chanteuse et réalisatrice Sia a expliqué que ce bad buzz a eu de lourdes conséquences sur sa santé mentale.

Si Music, de Sia, a été nommé aux Golden Globes en février 2021, le film s’est très vite retrouvé au cœur d’une grosse polémique.

En cause ? Le choix d’une actrice neurotypique pour incarner une personne autiste et un traitement globalement inexact de l’autisme, d’après les personnes concernées.

Un bad buzz conséquent qui aurait eu de lourdes conséquences sur la santé mentale de la chanteuse.

Avant même sa sortie, le film Music, de Sia, a essuyé un bad buzz retentissant.

Ce long-métrage aujourd’hui disponible sur OCS raconte en effet l’histoire d’une jeune fille autiste placée sous la tutelle de Zu, une jeune femme qui sort tout juste de désintox.

Oui mais voilà, l’actrice et danseuse qui incarne l’héroïne, Maddie Ziegler, est « neurotypique » — par définition elle n’est donc pas autiste.

Un faux pas qui n’a pas manqué être relevé par la Toile, et par les personnes concernées, qui ont de fait lancé une pétition pour faire annuler la sortie de la fiction.

Par ailleurs, certaines scènes du film ont été accusées de caricaturer les personnes autistes.

Suite à la polémique, Sia a été particulièrement virulente, voire infecte, vis à vis la communauté autiste sur Twitter, avant de s’excuser, devant l’ampleur que prenait l’affaire.

Finalement, son long-métrage a été remonté, afin que certaines scènes problématiques et blessantes pour les personnes concernées ne figurent plus à l’écran.

Toutefois, et étant donné l’amplitude du bad buzz, Music a fait un four lors de sa sortie, récoltant par ailleurs des retours critiques très mitigés. Quant à Sia, elle avait carrément supprimé son compte Twitter.

La chanteuse, qui avait déjà eu des comportements suicidaires par. lepassé, aurait apparemment rechuté, comme elle l’explique au New York Times à l’occasion d’un portrait sur son amie Kathy Griffin :

« J’étais suicidaire, j’ai rechuté et j’ai dû retourner en cure de désintoxication. »

Elle confie par ailleurs qu’outre sa cure, c’est en partie son amitié avec l’actrice Kathy Griffin qui lui a permis de sortir de cette sombre période. L’humoriste américaine l’aurait en effet aidé à se refaire une image auprès des paparazzis, après qu’ils ne l’ont longtemps suivi que pour l’affaire du bad buzz de Music.

Le triste témoignage de Sia démontre combien un bad buzz, peu importe qu’il prenne ou non sa source dans de louables et pertinentes revendications, peut avoir de lourdes conséquences sur la santé mentale d’un individu.

À l’heure actuelle Sia va mieux, et elle entend se concentrer dorénavant sur sa musique, laissant pour l’instant ses velléités de réalisation de côté.

