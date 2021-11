Soutenez ce manuel de parentalité féministe, il va devenir un classique

Inclusif, féministe, engagé. Voici comment se présente Nos enfants, nous-mêmes, ce beau projet qui vise à adapter un ouvrage classique américain.

Après le désormais culte Notre Corps nous-mêmes, version du best-seller américain Our Bodies, Ourselves, sur la réappropriation de leur corps par les femmes, la jeune maison d’édition Hors d’Atteinte récidive avec ce livre qui se veut pratique, écrit par des parents pour les parents.

40 ans après la première édition américaine, le collectif – composé de huit femmes, huit mères impliquées dans la parentalité – qui mène ce projet l’a totalement remis au goût du jour grâce à un gros travail de recueil de témoignages notamment, qui constitue la base de l’écriture.

Bien loin des injonctions et des stéréotypes, ce livre-somme questionnera le vécu des parents, l’éducation, les soins à donner.

« Nos enfants, nous-mêmes s’adresse aux parents qui s’interrogent, qui regrettent, à ceux qui cherchent de l’aide et peinent à en trouver. À ceux qui galèrent et s’épuisent souvent, qui concilient ou non le travail, les amis, la famille, le couple, leur cercle amical, à ceux qui se sacrifient, et à tous ceux qui doutent. Aux parents qui peuvent être tout cela à la fois. »