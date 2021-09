Sortez les mouchoirs : Ellyna joue au jeu narratif Tell Me Why avec vous ce soir sur Twitch !

Ellyna, l’une des génialissimes streameuses du crew Mad, fait son premier live gaming sur le jeu primé Tell Me Why. Une histoire palpitante et sensible à ne pas manquer !

Notre instagrameuse et streameuse préférée Ellyna nous a fait l’honneur de rejoindre le superbe crew de stream Madmoizelle ! Aujourd’hui, elle réalise son premier live officiel gaming sur la chaîne avec un jeu narratif aussi troublant que passionnant, qui aborde le sujet de la transidentité avec finesse et intelligence : Tell Me Why.

Tell Me Why plonge le joueur à Delos Crossing, une petite bourgade fictive d’Alaska. C’est l’histoire de Tyler et Alyson Ronan, des jumeaux connectés à l’histoire complexe et intime mêlant les souvenirs d’enfance, les troubles, et la transidentité de Tyler.

Si choisir de représenter la transidentité apparaît comme une prise de risque, surtout dans le milieu du jeu vidéo qui peut se révéler particulièrement conservateur, l’histoire ne se base pourtant pas que sur ça. Le cœur de Tell Me Why s’attache à leur lien, retrouvé 10 ans plus tard — lien remis entre nos mains, les joueurs et joueuses.

En réalité, le jeu a eu à cœur de parler des dynamiques familiales, des drames qui peuvent entourer les liens fraternels.

À noter : Tell Me Why est le premier titre AAA (classification utilisé pour les jeux vidéo dotés des budgets de développement et de promotion les plus élevés) à proposer un héros transgenre et reste pour l’instant unique sur le marché, ce qu’on peut regretter.

Si vous souhaitez tester le jeu après le live de ce soir et tenter de voir quelle décision vous feriez à la place d’Ellyna, il est disponible juste ici pour 17€ seulement !