Sophie Turner (Game of Thrones) et la maternité : « ça fait de moi une meilleure actrice »

Celle qui interprétait la célèbre Sansa Stark dans Game of Thrônes s’est récemment confiée sur l’impact positif de sa maternité pour sa carrière.

La comédienne, qui partage sa vie avec Joe Jonas (mais si vous savez, un des chanteurs du groupe Jonas Brothers qui explosait les tympans de tout le monde dans les années 2000) s’est récemment exprimée sur le sujet de sa maternité.

Sophie Turner et le concept de parentalité

Au micro du podcast « Unwrapped » de The Wrap, l’actrice se confie :

Devenir mère m’a donné une perceptive différente pour aborder mes rôles. (…) Le concept de famille a fait de moi une personne beaucoup plus émotive. (…) L’empathie est accrue ; les sentiments à propos de la famille sont comme débordants. (…) Cela a fait de moi une meilleure actrice, vous savez, le fait de devenir mère ! (…) En tant qu’acteur ou actrice, la seule façon de devenir un comédien vraiment brillant est de vivre autant de vie que possible et de se servir de ces expériences, et donc c’est juste une autre petite partie de la vie que je vis que je peux désormais apporter sur scène, et j’espère que cela améliorera ma performance d’une manière ou d’une autre.

joejonas / Instagram

La comédienne annonçait officiellement sa seconde grossesse hier au Met Gala en dévoilant son baby bump. Elle était accompagnée de son mari et les deux portaient des tenues coordonnées, elle en longue robe noire avec des petits détails blancs et lui en costume blanc, les mains jointes sur le ventre arrondi de l’actrice.

À lire aussi : On connaît le coût du préquel de Game of Thrones annulé et il fait mal au cul