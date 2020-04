5 séries policières peu connues à mater sur Prime Video

J’aime beaucoup les séries policières. Que dis-je ? J’adore ça !

Je pense d’ailleurs que mon addiction aux séries a véritablement commencé avec elles.

Mon addiction aux séries policières

Je les ai longtemps regardées en cachette car je savais, au vu de mon jeune âge, que mes parents m’auraient formellement interdit de regarder « des horreurs pareilles ».

J’ai commencé avec les séries policières mainstream, plus ou moins dark, comme Bones, Mentalist ou encore Esprits Criminels.

Mais en grandissant, je me suis mise à la recherche d’enquêtes plus longues, plus sombres, plus compliquées.

Je voulais que la résolution d’un crime soit moins simple, dure plus qu’un épisode.

Je cherchais des énigmes plus difficiles à déchiffrer, des histoires plus tordues, entre investigation policière et vie privées des enquêteurs.

J’ai donc cherché et j’en ai vues, au fil des années, de très, très bonnes.

Laisse moi t’en faire découvrir quelques-unes disponibles sur Amazon Prime Video !

The Killing, le remake d’un polar nordique sur Prime Video

The Killing est un remake américain de la série danoise du même nom (Forbrydelsen en VO) qui est un classique du genre Nordic Noir, les polars venant des pays du Nord.

Dans une petite ville des États-Unis, la veille du départ de l’enquêteur principale, une jeune fille disparaît dans d’étranges circonstances… Sarah Linden et Stephen Holder, deux détectives criminels de Seattle, doivent alors enquêter sur des meurtres qui les affectent profondément.

Même si j’ai tendance à préférer les œuvres originales, le remake est de qualité.

Les scénaristes américains ont su retranscrire les ambiances sombres, froides et humides.

L’enquête est glaçante, le suspens parfois insoutenable.

Si tu es à la recherche d’une série policière qui fout les frissons, The Killing est ce qu’il te faut !

Quantico, la série au cœur de l’école du FBI sur Prime Video

Quantico est une série policière qui donne à voir une partie de cet univers que les spectateurs connaissent moins : l’école de formation des agents du FBI !

De jeunes recrues du FBI se battent de toutes leurs forces sur le camp d’entraînement de Quantico en Virginie, entre tests d’endurance physique, cours de tir, et maîtrise de l’art de l’enquête et de l’interrogatoire. Ils ont 50% de chances d’échouer et la compétition fait rage. 9 mois plus tard, l’un d’entre eux est suspecté d’avoir commis la plus grosse attaque terroriste sur le sol américain depuis le 11 Septembre 2001…

Portée par la superbe Priyanka Chopra Jonas, la série se déroule donc sur deux époques, usant les flashbacks et flashforwards, façon How to get away with murder.

Si tu as aimé HTGAWM, je suis certaine que cette enquête au sein même de la police, entre suspense et rebondissements, fera également ton bonheur !

Secrets and Lies, entre Broadchurch et Gone Girl sur Prime Video

Secrets and Lies est l’adaptation d’une série australienne du même nom que j’ai découverte un peu par hasard il y a quelques années et qui m’avait complètement happée.

Voici le pitch :

C’est l’histoire de Ben Garner, père de famille bien sous tous rapports, qui découvre pendant son jogging matinal le corps sans vie d’un enfant de cinq ans vivant dans la même rue que lui. Il le signale à la police, qui commence rapidement à douter de son innocence…

Un drame qui secoue une petite banlieue pavillonnaire (façon Broadchurch), une famille harcelée par les médias et l’opinion publique (qui n’est pas sans rappeler Gone Girl), des tensions, malaises, coups montés, secrets et mensonges (forcément), Secrets and Lies réunit tous les éléments d’une bonne série policière à l’américaine.

Absentia, le thriller sombre psychologique sur Prime Video

La savais-tu, Absentia a été la première série originale de la chaîne européenne AXN de Sony ?

En enquêtant sur un serial killer, Emily Byrne, une jeune femme du FBI disparaît. Elle est retrouvée six ans plus tard dans une cabane, entre la vie et la mort. Une fois rétablie, elle découvre que son mari a refait sa vie avec une femme qui élève son fils. C’est alors que les meurtres recommencent.

Dans son esthétisme, Abstencia propose, un peu comme The Killing, un thriller psychologique se rapprochant des séries nordiques et qui change donc des séries américaines.

Ce thriller noir, à l’ambiance volontairement pesante et anxiogène, propose une intrigue originale et un personnage profond, sombre et torturé superbement incarné par Stana Katic (Castle).

Parfait pour des nuits blanches bien dark !

Bosch, les polars de Michael Connelly à l’écran sur Prime Video

Lorsque mon père a compris mon addiction aux enquêtes policières, il m’a rapidement mis entre les mains les polars emblématiques de la littérature noire.

De Jo Nesbø et Harlan Coben à Camilla Läckberg, en passant bien sûr par Michael Connelly, je me suis délectée de pages d’enquêtes glaçantes et passionnantes.

Qu’elle n’a pas été ma joie alors d’apprendre que les romans à succès de Michael Connelly avaient donné naissance à une série autour de l’inspecteur Harry Bosch, emblématique personnage de l’écrivain.

Voici le pitch de Bosch, la série.

Harry Bosch est un détective aux homicides à Los Angeles. Bien qu’il a été lavé de tout soupçon par les forces de l’ordre, il est toujours en procès, accusé d’avoir tué de sang-froid un potentiel tueur. Malgré cette affaire, qui s’avère médiatique, Harry refuse de s’éloigner de son travail et enquête sur des ossements qui viennent d’être retrouvés.

5 saisons sont déjà sorties et une nouvelle saison inédite débarque sur Amazon le 17 avril 2020 !

Alors, quelle est la série policière de Prime Video qui va te plonger dans son enquête ?

