4 séries oubliées de ton adolescence à redécouvrir sur Prime Video

Redécouvre les séries oubliées de ton adolescence sur Amazon Prime Video

Tu as ingurgité tout le catalogue Netflix, même la dernière saison de Riverdale ?

Lectrice, je t’invite donc à découvrir un nouveau catalogue qui attend seulement que tu le dévores à son tour.

Amazon Prime Video regorge de trésors, plus ou moins bien cachés. Mais voici que pour toi, et rien que pour toi, j’ai fait remonter des limbes 5 séries que tu as sûrement adorées étant ado, mais que tu as peut-être oubliées…

L’occasion de vérifier si oui ou non, elles ont pris un coup de vieux !

Buffy contre les vampires, mon inspiration

Jeune ado, je cultivais des passions pour Harry Potter, Charmed, Twilight et les cheerleaders du monde entier.

C’est donc sans surprise que j’ajoute Buffy contre les vampires à cette liste.

Mais Buffy me parlait d’autant plus qu’elle était la lycéenne dans laquelle je me projetais, et que la série traitait de sujets inhérents à mon quotidien de collégienne.

L’identification à Buffy était donc facile pour la jeune ado que j’étais, et c’est ça qui m’enthousiasmait le plus : de me dire qu’un jour je ressemblerais peut-être à cette meuf incroyable qui défonce tout et sur qui le sort du monde entier repose.

Buffy renverse tout plein de clichés sexistes et reste par conséquent une héroïne culte à mes yeux et à celle de ma génération. Je crois que j’ai bien envie de retrouver son inspiration durant ce confinement.

Ça tombe bien, Amazon Prime m’offre les 7 saisons d’un coup, plus besoin de trépigner en attendant la fin des pubs pendant les rediff !

Revenge, la plus zinzin

Revenge est sûrement la série qui cumulait le maximum de rebondissements en un minimum de temps et j’adorais ça.

D’un jour à l’autre, les personnages pouvaient changer de personnalité, et même d’arbre généalogique.

Le seul personnage qui en valait le coup était Nolan Ross, mais impossible pour autant de m’arrêter de regarder la série, qui a fait de moi un otage jusqu’au dernier épisode de la saison 4.

Franchement, rien que pour le fun de cette zinzinerie débilos, je pourrais m’y remettre. Et toi lectrice ?

Ugly Betty, la plus marrante

Par Kalindi

Je ne comprends pas comment Ugly Betty peut ne pas figurer dans le top 10 des séries préférées de toutes les personnes possédant un ordinateur.

Perso, je trouve que c’est l’un des shows les plus sous-estimés du paysage audiovisuel alors que : C’EST HILARANT.

Si tout est plutôt cousu de fil blanc et que la thématique « esclave de la mode au look de grand-mère » a été vue et revue (notamment dans le chef-d’œuvre allemand Le destin de Lisa), la force du programme tient surtout à son casting hautement zinzin.

Les personnages, tous extravagants à leur manière, m’ont accompagnée avec fidélité pendant mes années de lycée.

Mes préférés ? Marc et Amanda, les deux meilleurs amis à la langue bien pendue, qui ne loupent jamais une occasion d’être imbuvables.

C’est fou d’ailleurs que l’actrice incarnant Amanda, Becki Newton, n’ait pas percé, car je la trouve bluffante.

Elle possède un éventail d’au moins 10 218270 expressions faciales, et sait aussi passer d’une émotion à l’autre avec l’agilité du saumon qui remonte la rivière.

Ugly Betty figure parmi les séries dont les personnages secondaires font toute l’originalité et la puissance.

Finalement ce sont surtout Amanda, Marc, Hilda et Wilhelmina Slater qui me manquent aujourd’hui. Bien plus que Betty et Daniel eux-mêmes… ces gros niaiseux.

Supernatural, la plus longue

Tu ne sais plus quoi regarder et tu erres sans but sur la page d’accueil ?

C’est le moment de te replonger dans une série fleuve. Supernatural, à tout hasard ?

Que le confinement dure encore des semaines, des mois ou même des années, tu ne pourras pas t’ennuyer.

En effet Supernatural compte non pas 1, non pas 2 mais bien 14 saisons d’une vingtaine d’épisodes, toutes disponibles sur Amazon Prime Video !

Je crois que je ne l’ai pas vue entièrement (elle me faisait flipper comme jamais), et surtout jamais dans l’ordre.

En plus, recroiser le regard intense de Dean illuminera mes journées de solitude. Ne me dis pas que tu préférais Sam ?

