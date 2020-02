À 2 jours de son premier semi, l’équipe Nike x madmoiZelle fait le point !

Mise à jour du 28 février 2020

En partenariat avec Nike (notre Manifeste)

Cela fait deux semaines qu’Estelle, Leah et Yasmine s’entraînent avec Nike et madmoiZelle pour courir leur première course (lire ci-dessous).

À 2 jours du la course, elles partagent leurs ressentis sur leur préparation, et l’évolution ou non de leurs objectifs !

Depuis qu’elles ont été sélectionnées pour faire partie de la team Nike x madmoiZelle, Leah, Estelle et Yasmine ont été équipées de la tête aux pieds par Nike, et suivent une préparation personnalisée.

Tous les lundis et vendredis, elles passent 1h avec un coach pour faire du renforcement musculaire et des exercices de cardio, avec des conseils adaptés à leurs besoins.

Estelle regrette un peu de ne pas avoir eu plus de temps pour les entraînements, mais elle ressort de cette expérience en ayant laissé de côté ses craintes et a priori sur la salle de sport :

« Les entraînements se sont super bien passés, j’avais vraiment l’impression d’être super gâtée.

Physiquement ce n’était pas facile mais ce n’était pas non plus trop dur, le but étant de nous faciliter la longue course qui nous attend.

Le coach est très sympa, les filles aussi et donc l’ambiance était très agréable.

Les exercices étaient tout à fait adaptés, j’aurais juste bien aimé les faire sur une plus longue période pour mieux en voir les effets.

Mais je pense que j’y gagne dans la globalité, c’est un tout, et c’est sûr que ça va m’aider pour la suite de mon parcours !

Ce que j’ai adoré dans les entraînements c’était surtout le fait de découvrir de nouveaux exercices et de comprendre leur intérêt pour la course.

Après chaque entraînement je rentrais chez moi encore plus motivée qu’avant, avec la patate pour le reste de la semaine.

Les sensations et les courbatures étaient plus agréables que dérangeantes : tout est dans la tête, et donc quand on a un entrainement avec des gens motivants on en ressort que plus enjouée !

Le fait de ne pas être seule m’a énormément motivée et les entraînements m’ont enlevé mes préjugés sur le fait d’aller à la salle.

J’avoue que je détestais ça car j’ai toujours vu le sport comme un moment pour prendre l’air et me défouler, mais au final j’ai trouvé le fait d’être à l’intérieur et en salle très sympa.

Ce que je retiens c’est que le sport est aussi une manière de rencontrer du monde et de partager avec les autres.

Que ce soit Thomas, Marie, Leah ou Yasmine, toutes et tous m’ont apporté quelque chose et je suis très heureuse de les avoir rencontrés et d’avoir fait un petit bout de chemin avec elles et eux !

Finir cette course me semble possible, le finir en deux heures me paraît plus difficile…

Mais on verra, comme j’ai dit à l’interview : je dois me faire plus confiance et surtout me faire plaisir et ça, j’espère que maintenant j’en suis capable ! »