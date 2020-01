En partenariat avec Nike (notre Manifeste)

Rejoins l'équipe Nike x madmoiZelle pour le semi-marathon de Paris Tu es une meuf, tu as déjà pour objectif de courir les 21 kilomètres du Harmonie Mutuelle Semi Paris le 1er mars 2020, et tu aimerais : Gagner ton dossard

Avoir un coaching personnalisé par un coach Nike

Réaliser des entraînements dans le showroom Nike

Être entièrement équipée par Nike ? Rejoins l’équipe Nike x madmoiZelle en envoyant ta candidature à l’adresse mail jaifaitca[at]madmoiZelle.com, objet « Je fais le semi-marathon de Paris » ! Dans ton mail, dis-moi ton âge, et explique moi ton rapport au sport, à la course à pied, et pourquoi tu as décidé de participer au semi de Paris ! Et si tu as besoin de plus d’informations, je te laisse lire l’article qui suit.

Tu ne le sais peut-être pas encore, mais madmoiZelle est partenaire du semi-marathon de Paris qui aura lieu le 1er mars 2020 !

À cette occasion, Nike et madmoiZelle s’associent pour monter une team de choc pour se préparer aux 21 kilomètres qui t’attendent…

Ça te dit d’en être ?

Marie, ta coach de course à pied sur madmoiZelle

Depuis l’année dernière, Marie t’épaule dans ta pratique de la course à pied, t’aide à tenir tes objectifs, et t’accompagne dans ta préparation du semi-marathon de Paris.

En 2019 elle t’avait donné 5 conseils pour préparer ton premier semi-marathon, et avait suivi Queen Camille pas à pas dans sa nouvelle résolution sportive.

Depuis le mois de décembre, elle te partage son plan d’entraînement étalé sur 12 semaines, et tu la rejoins peut-être déjà le week-end pour courir avec elle aux running mad ?

Renforcement musculaire, équipements, motivation, course… si Marie est déjà ta coach numérique et spirituelle, et que tu es déjà motivée à te surpasser lors du semi de mars 2020, alors…

Rejoins la team Nike x madmoiZelle !

Rejoins l’équipe Nike x madmoiZelle pour le semi-marathon de Paris 2020

Que tu sois débutante, toute jeune coureuse, ou sportive aguerrie pour qui le semi sera une promenade de santé, tu as ta place dans l’équipe !

Elle sera composée de 3 meufs aux profils sportifs complètement différents, qui seront équipées de la tête aux pieds en vêtements et chaussures Nike.

Découvre la nouvelle paire de chaussures de running Nike ! Toi aussi tu espères à chaque course ne jamais te blesser ? Tu cherches la meilleure paire de chaussure, avec la meilleure semelle, et les meilleurs amortis pour que les foulées soient douces et confortables ? Découvre la nouvelle Nike React Infinity Run qui réunit les meilleures qualités d’amorti et de mouvement des chaussures de running Nike traditionnelles. Elle possède une plateforme souple et réactive grâce à la mousse React avec une semelle intermédiaire élargie. Elle stabilise encore plus le pied, et donne plus d’espace pour l’amorti qui est immédiatement visible à l’avant du pied ! Si tu as envie de craquer pour cette nouvelle paire qui pourra être ta fidèle partenaire pour le semi-marathon de Paris, et peut-être t’éviter douleurs de pieds et de genoux… Elle est disponible sur nike.com depuis le 16 janvier, et le sera en magasin le 30 !

Si tu rejoins l’équipe, en plus d’être équipée, ton dossard pour le semi sera payé, et un coach Nike t’accompagnera pendant plusieurs séances d’entraînements personnalisées dans le magnifique showroom Nike !

Tu auras droit à un suivi unique, tu seras motivée à te dépasser avec tes deux coéquipières, et ce sera aussi l’occasion de raconter ton rapport au sport et à la course dans des vidéos diffusées sur l’Instagram de madmoiZelle.

Comment rejoindre l’équipe Nike x madmoiZelle pour le semi-marathon de Paris 2020 ?

Si tu coches toutes ces cases :

J’habite à Paris ou banlieue parisienne

J’ai pour objectif de courir le semi-marathon de Paris

J’ai l’habitude de courir (peu importe le niveau)

Je suis prête à suivre un entraînement régulier avec madmoiZelle et Nike

Je suis à l’aise à l’idée d’être filmée pendant mes entraînements et de raconter mon rapport au sport en vidéo

Alors tu es la candidate parfaite pour rejoindre la team Nike x madmoiZelle !

Il te suffit d’envoyer un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoiZelle.com, avec pour objet « Je fais le semi-marathon de Paris » !

N’oublie pas de mentionner ton âge, et d’expliquer en quelques mots ton rapport au sport et à la course, et pourquoi tu as décidé de courir le semi de Paris.

Que tu sois prise ou pas dans l’équipe, tu auras bien sûr une réponse de ma part. Et si tu ne te sens pas concernée par cette proposition, n’hésite pas à envoyer cet article à tes proches !

