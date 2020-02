Quels gestes adopter à J-10 de ton premier semi-marathon ?

View this post on Instagram

> Holly run in Jérusalem (compte-rendu du semi-marathon) 💫❣️🙏🏼. . > Fidèle a sa réputation, cette course donne vraiment du fil à retordre aux participants 😅 C’est de loin la course (toute distance confondue ✌🏼) la plus difficile que j’ai couru jusqu’à présent 🔥 C’est simple : il y a des montées en permanence (et je ne compte même pas les faux plats 😂😇) Je me suis « amusée » à les compter… mais j’ai arrêté de m’infliger ça au bout de la 13ème montée 😭 N’attendez surtout pas à être épargné en fin de parcours : une des pires montées est au 18ème km 🥺. . > En revanche, j’ai rarement vu d’aussi beaux paysages 😍 (et surtout l’impression de passer d’une ville à une autre à chaque kilomètre : le centre ville hyper moderne, les hôtels design, les collines qui surplombent Jérusalem, les remparts aux abords de la Vieille Ville… 🤩) C’est assez exceptionnel et ça vaut vraiment le coup de serrer les dents 👊🏼😌 J’ai marché 3 fois quelques mètres quand c’était juste le martyr 😬 Rdv dans quelques semaines dans le vlog pour voir les images ! 📸. . > Côté orga le jour-J, c’est vraiment top 👌🏼 Consignes déposées en 5min, grand village avec plein de stands (eau, café, bouffe) 😇 Pas de food côté ravito mais de l’eau et des gels tous les 3km ! Ambiance canon 🎉 avec de la musique, des gens dans les rues, quelques passages plus calmes (près de la Vieille Ville) mais il y a de quoi se vider la tête 😁. . > Chrono : 2h12, super contente (je m’étais dis que 2h10 ce serait cool 💁🏻‍♀️) ! Super heureuse, expérience réussie avec beaucoup de satisfaction 🔥. . > En photo, la vue complètement dingue de la ligne de départ 😱🏁. . #jerusalem #halfmarathonjerusalem #halfmarathon #sacherpark