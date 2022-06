Scrubs : une série, un film ou une comédie musicale pour le retour de la série humoristique ?

De l’attente des fans à l’amitié increvable des membres du casting, tous les ingrédients seraient-ils réunis pour le grand retour de Scrubs ?

En février 2019, Scrubs est enfin revenu sur le devant de la scène en rejoignant le catalogue de Disney +. Presque vingt ans après sa sortie au début des années 2000, la plus drôle des sitcoms sur fond d’opérations chirurgicales n’a pas pris une ride et son retour a ravi les fans et les néophytes qui ont découvert que Grey’s Anatomy n’a rien inventé.

Une réunion du casting qui donne des idées

Parmi ce qui continue à faire le charme de Scrubs, il y a d’abord un humour absurde et des séquences ultra audacieuses et décalées qui détonnent avec la vibe un peu morbide qui règne habituellement dans les séries médicales. Il y a aussi des personnages aussi drôles qu’attachants et des amitiés à toute épreuve qui donnent au sitcom cette capacité à slalomer habilement entre le rire et l’émotion. D’ailleurs, en 2009, les producteurs ont tenté d’amener de nouveaux personnages dans une saison 9 spin-off qui s’est avérée être un fiasco critique dont les fans disent souvent qu’elle n’a tout simplement jamais existé pour rester sur le souvenir heureux du début de la série.

À l’occasion du Festival de télévision ATX qui s’est déroulé au Texas en ce début de ce mois de juin, le casting de Scrubs était réuni, créant au passage l’une des files d’attente les plus longues de l’évènement. Entouré des acteurs stars Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes et Neil Flynn, Bill Lawrence, le créateur de la série, a déclaré :

« Nous sommes tous si reconnaissants que vous vous souciiez encore de la série, cela nous donne une excuse pour passer du temps ensemble. Nous sommes heureux de passer du temps ensemble, de quelque manière que ce soit. »

Une nouvelle saison, un film… ou même une comédie musicale ?

« De quelque manière que ce soit », comme pour un retour de la série par exemple ? Les fans en folie et les journalistes présents sur place n’ont pas hésité à saisir la perche tendue par le créateur de la sitcom. À propos d’un éventuel revival de Scrubs, Donald Faison, l’interprète du chirurgien iconique Chris Turk, a apporté des précisions

Voici le deal : je pense que nous voulons tous un reboot et que nous voulons retravailler ensemble mais ça ne pourrait pas être une saison complète. Peut-être plutôt un film ou quelque chose que nous pourrions tourner en quelques mois. Avec tout ce que Bill fait maintenant, il ne sera plus jamais libre. S’il trouve le temps, nous le ferons.

Beaucoup de conditionnel, donc. Pourtant, Scrubs a encore de nombreuses possibilités créative devant elle. Lorsqu’un fan a demandé ce que les personnages feraient pour ce grand retour, Judy Reyes s’est empressée de répondre à propos de la bromance entre les deux médecins Turk et JD : « Je pense qu’ils vont enfin faire leur coming out ».

Quant au format, après une nouvelle saison ou un film, les acteurs ont même évoqué la possibilité d’une comédie musicale. Mais le créateur s’est empressé de calmer les ardeurs dans la salle en ajoutant :

Je ne sais pas s’il y aura une comédie musicale Scrubs, à moins que les acteurs disent tous qu’ils veulent la faire. Vous avez vraiment envie d’entendre Sarah chanter ? Non, vous ne voulez pas.

Comme ça c’est clair.

