Savez-vous faire péter un bébé ? Maintenant, oui (et c’est vraiment utile)

Connaissiez-vous cette technique pour aider un bébé à éliminer ses gaz ? Attention, on va parler prout ici, vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas au courant.

Oui, les bébés aussi font des prouts, et d’ailleurs ils ne pètent pas que des paillettes. Les nourrissons, ces petits êtres tout neufs, peuvent parfois être remplis de gaz plus ou moins douloureux, qui peuvent avoir du mal à s’évacuer seuls. Leur filer un petit coup de main est une bonne solution et cette maman sur TikTok a visiblement une technique bien rodée !

Elle fait péter son bébé sur TikTok

Si la vidéo peut faire rire (parce que dès qu’on entend des prouts, on a tous et toutes bizarrement 3 ans d’âge mental), elle est aussi relativement instructive.

En effet, qui n’a jamais, en tant que nouveau parent, cherché des moyens pour soulager son bébé qui hurle de douleur parce que de l’air se planque dans ses intestins ? Qui n’a jamais googlé à 3h du mat « calmer douleur ventre nourrisson » ?

Si ça n’a jamais été votre cas, tant mieux pour vous et votre héritier ou héritière, mais pour tous les autres, cette vidéo peut vous filer quelques tips pour les prochaines nuits blanches passées à bercer votre bébé perché sur votre avant-bras.

Les techniques utilisées par cette maman sont classiques : faire du pédalo avec les jambes du bébé, tourner ses cuissots dans le sens des aiguilles d’une montre en faisant une légère pression sur son ventre… Nombreux sont les pédiatres ou les sages-femmes qui donnent ces conseils, qui ont fait leurs preuves.

Mais c’est vrai qu’ici, dans cette vidéo, la quantité de gaz relâchés par ce nourrisson est relativement impressionnante, et qu’on peut légitimement se demander comment faisait le bébé pour ne pas flotter dans les airs comme un ballon !

Nous espérons que cette vidéo vous aidera à évacuer les prochains gaz de votre enfant (ou même les vôtres hein), et au moins qu’elle vous fera suffisamment marrer pour vous faire oublier que hé, c’est lundi.

