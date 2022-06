Roxy et Stella Jean s’associent pour une collection qui sent bon l’été

Roxy et Stella Jean s’associent cet été, pour vous offrir une capsule colorée et féministe.

Chaque été, c’est le même dilemme : choisir entre son maillot de bain taillé pour la bronzette sur la plage ou la combinaison nautique, souvent classique, pour profiter des vagues. Or, qui a dit qu’il fallait obligatoirement faire un compromis entre style et confort ? Ce n’est pas Roxy en tout cas.

Encore une fois, la marque de beachwear a frappé fort en débarquant le 8 juin dernier avec une nouvelle collaboration toujours aussi respectueuse de l’environnement, et de son identité. Pour la saison printemps/été 2022, la marque a fait confiance à Stella Jean pour offrir une capsule estivale qui replace la nature au cœur de la création.

Maillots de bain, combinaisons et accessoires de plage… À travers une palette de couleurs chaudes et vibrantes, Roxy et Stella Jean, ont également voulu mettre en avant la femme, sa force, son imagination, ainsi que la diversité des cultures.

Un croisement qui a d’ailleurs toujours inspiré Stella Jean. En effet, la designer italiano-haïtienne a fait de ses origines une source de création et d’engagement à travers sa carrière. Portrait.

Découvrir la collection Stella Jean X Roxy

Qui est Stella Jean ?

Ses créations ont toujours reflété son double héritage créole et italien. Les couleurs vives, les imprimés africains, mais aussi son approche éco-responsable fondent l’identité de celle que l’on considère aujourd’hui dans le milieu de la mode comme la protégée de Giorgio Armani.

L’Italie est aussi le berceau de sa carrière. Elle débute d’abord en tant que mannequin avant d’être repérée durant le concours de Vogue Italie pour jeunes créateurs Who is on Next, en 2011. Stella Jean préfère créer les vêtements, plutôt que de les porter. Dans la foulée, elle ouvre sa société à Rome, un showroom à Milan, et sa marque est commercialisée dans les boutiques du monde entier.

Elle n’en oublie pas pour autant ses racines haïtiennes. Celles-ci ont toujours alimenté le travail de cette autodidacte. Elle entend notamment, à travers ses créations, faire passer un message multiculturel et favoriser les techniques traditionnelles de création.

Allier haute couture et artisanat, c’est le fer de lance de Stella Jean. En 2013, elle s’associe avec Ethical Fashion Initiative afin d’offrir des créations éthiques, durables, qui ont à cœur des causes comme l’autonomisation des femmes et la revalorisation des travailleurs défavorisés en Afrique. Un engagement qui se traduit, en dehors de la mode, par son statut d’ambassadrice de bonne volonté auprès des Nations Unies, depuis décembre 2021.

Quatre pièces phares de la collection

Voici quatre coups de cœur de la rédaction pour la collection Stella Jean X Roxy.

Le sac de plage

Stella Jean x ROXY – Sac de plage en paille, 249.99 €

La capsule de Roxy X Stella Jean propose une panoplie d’accessoires de plage. Chapeaux, serviettes, tongs, chacune pourra y trouver son bonheur. De notre côté, c’est le sac de plage sur lequel on retrouve le slogan féministe de cette nouvelle campagne, We Make Waves (en français, Nous faisons des vagues), qui a attiré notre attention. Aussi pratique qu’original, c’est l’accessoire aux couleurs chaudes, à avoir cet été sur la plage.

Ce sac est la pièce phare de la collection Roxy X Stella Jean. Il a été tissé à la main par des femmes artisanes à Antananarivo, capitale de Madagascar, qui perpétuent l’art intemporel de leur pays.

La combinaison de surf à l’imprimé Melie

Stella Jean x ROXY – Combinaison de surf une pièce, 129.99 €

Roxy et Stella Jean proposent une combinaison de surf à l’imprimé Melie. Les couleurs vibrantes, hypnotiques, ainsi que le design des papillons apportent de la fraîcheur à ce modèle incontournable. Un vêtement de sport durable, pensé pour s’adapter à toutes les morphologies, qui allie mode contemporaine et confort.

Le maillot une pièce croisé

Stella Jean x ROXY – Maillot une pièce, 119.99 €

Qui a dit que le maillot une pièce ne pouvait pas être aussi sexy qu’un deux pièces ? Avec ce modèle, Roxy et Stella Jean ont imaginé un maillot aussi confort que stylé grâce au motif phare de la capsule. Dos nu, décolleté plongeant et croisement sur le ventre, ce maillot est une création unique qui devrait en séduire plus d’une.

Le maillot deux pièces à l’imprimé Zoé

Stella Jean x ROXY – Haut de bikini à armatures, 59.99 €

Pour les adeptes du deux pièces sur la plage, Roxy et Stella Jean ont choisi de varier les plaisirs. Cette fois-ci, c’est grâce au motif Zoé, un imprimé kaléidoscopique, imbibé de rouge et de violet électriques. Le mélange idéal, qui, allié aux formes travaillées du maillot, offre une pièce raffinée, colorée. En somme, un incontournable de l’été.

Avec cette gamme sortie le 8 juin 2022, Roxy et Stella Jean promettent un été haut en couleur, bourré de style, et d’élégance. Fidèle à leurs mantras respectifs, ces deux marques font honneur aux femmes à travers le monde, et à l’environnement.

La combinaison idéale pour se pavaner l’esprit tranquille, sur la plage, ou s’essayer aux sports nautiques les plus extrêmes cet été.

Crédits photo : Photos tirées de la campagne Roxy X Stella Jean