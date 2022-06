Madmoizelle teste la dernière collection de maillots de bain Roxy

Trois membres de l’équipe Madmoizelle ont joué les mannequins pour la collection de maillot de bain On the beach de Roxy.

Ce sont des situations comme il en existe seulement au sein du magazine Madmoizelle ! La marque Roxy a mis au défi l’équipe d’essayer différents modèles de sa dernière collection estivale afin de vérifier si elle convenait à plusieurs morphologies. Le pari est entièrement relevé, et voici le résultat de cet après-midi shooting !

Une collection pensée pour s’accorder avec différentes morphologies

La collection, les maillots et les modèles n’ont pas été choisi au hasard. Pour commencer, la particularité de cette ligne est qu’elle est entièrement personnalisable. Elle propose sept formes de haut de bikini différentes, cinq formes de bas de bikini ainsi que des maillots de bain une pièce. Le tout est disponible de la taille XS à la taille XXL.

Cela signifie que vous pouvez choisir le type de maillot dans lequel vous vous sentirez le plus à l’aise pour piquer une tête ou vous prélasser sur la plage. Ensuite il ne vous reste plus qu’à déterminer la coupe que vous préférez et sélectionner la couleur qui vous sied le mieux. Vous pouvez aussi tenter le dépareillé pour plus de fun.

Pour illustrer le rendu une fois porté quoi de mieux que trois membres de l’équipe Madmoizelle, avec trois morphologies différentes, à l’exemple du maillot de bain une pièce Rib Roxy Love The Muse.

Jeter un oeil à la collection On the beach

Trois morphologies portent la nouvelle collection Roxy

Se projeter sur des mannequins ou des surfeuses athlétiques pour choisir son maillot de bain n’est parfois pas une mince affaire sur internet. Les mentalités changent doucement mais sûrement vers du mieux, et les marques comme Roxy suivent le pli en ajoutant des modèles aux différentes morphologies dans leurs campagnes de publicité.

Alors pour vous aider à vous projeter davantage sur le rendu de ces pépites portées, Roxy a laissé Camille, Eva et Sophie sélectionner les modèles, formes et couleurs qui leur plaisaient le plus. Des maillots dans lesquels elles se sentiraient bien, et qu’elles auraient envie de remettre si l’occasion de se baigner, faire du paddle ou de participer à une pool party se présentait.

D’ailleurs parmi la collection On the beach vous pourrez aussi découvrir des accessoires indispensables pour une journée à la plage ou à la piscine que les trois heureuses élues se sont fait un plaisir de tester.

Camille, 1,65 mètre, porte du M en haut et du L pour le bas

Camille a choisi un haut de bikini triangle noir, agrémenté d’un petit noeud au centre. La matière est côtelée et texturée, et sans couture apparente. C’est un modèle plutôt échancré qui met en valeur son décolleté et il est idéal si vous voulez vous sentir sexy. Ce haut se nomme Roxy Love The Surf Knot et existe en rose et en bleu.

Quant au bas, Camille a choisi un modèle lui aussi plutôt échancré appelé : Roxy Love The Baja de couleur noir qui laisse apparaître son tatouage. Pour accompagner son bikini, la streameuse de Madmoizelle a pris une serviette de plage, un sac de plage en bandoulière ainsi qu’une paire de tongs tressée. La parfaite combinaison pour flâner.

Eva, 1,63 mètre s’habille en XS/S en haut et en S en bas

Eva de son côté a choisi de se composer un bikini à l’allure beaucoup plus sportive. Ce qu’elle a le plus aimé en voyant la bralette Roxy Love The Cross Step, c’est le détail du triangle sous la poitrine. Il fait passer cette brassière de classique à tendance. Et rien de mieux qu’une couleur claire pour mettre en valeur une peau bronzée !

Pour le bas, l’assistante cheffe de projet a jeté son dévolu sur une forme dite classique, de la même couleur que son haut de bikini. Ce modèle se nomme Roxy Love The Surfrider. Cet ensemble sera idéal pour la pratique des sports nautiques.

Comme il ne faut pas lésiner sur la protection des rayons du soleil, Eva a sélectionné ce bob en simili jean qui s’accorde parfaitement avec son bikini. Toujours dans un esprit de praticité, Eva a choisi un drap de bain avec des anses intégrées.

Sophie, 1,74 mètre, porte du S/M en haut et du L en bas

Pour la dernière combinaison, Sophie a choisi un haut et bas de bikini de même coloris. Comme le modèle de Camille celui-ci est en matière côtelée et texturée, et sans coutures apparentes. Le haut, un bikini triangle allongé est Roxy Love The Oceana V. Sophie possède une forte poitrine et un petit tour de taille, elle a pris une taille XL et, très bonne surprise, la taille est réglable grâce à trois crochets dans le dos.

Pour le bas elle a voulu tester une culotte taille haute légèrement échancrée : Rib Roxy Love The Shorey en taille L. Quant aux accessoires, une paire de sandales colorée pour changer des tongs et crapahuter plus confortablement durant tout l’été, ainsi qu’un paréo accompagneront parfaitement l’ensemble. Afin de protéger ses effets personnels Sophie a choisi une pochette en paille tressée.

Jeter un oeil à la collection On the beach

Camille, Eva et Sophie ont adoré tester ces modèles, et ont été agréablement surprises car elles partaient avec des a prioris sur la marque Roxy, réputée pour tailler petit. Chacune a trouvé quelque chose qui lui convenait et mettait sa morphologie en valeur. C’est un euphémisme de seulement vous dire que la collection On the beach de Roxy est validée !

À lire aussi : Tissus, pigments… comment fait-on pour créer un maillot de bain éco-responsable ?