Rendez-vous le 12 juillet sur la chaîne Twitch de Frandroid pour une journée live (unboxing) inédite

Lors d’une journée de live exceptionnelle à l’occasion du 1er jour de Prime Day le 12 juillet, plusieurs créateurs de contenus prendront le contrôle de la chaîne Twitch de Frandroid : Kayane et TheiCollection ainsi que AVAMind et ANONIMAL.

Faire des bonnes affaires, ça ne s’improvise pas. Si vous voulez vous offrir le nec plus ultra des nouvelles technologies, Il vaut mieux s’adresser à quelqu’un qui pourra vous conseiller. Justement ce mardi 12 juillet, la chaîne Twitch de Frandroid organise un live shopping en deux créneaux de trois heures à l’occasion de Prime Day. L’occasion de découvrir les meilleures offres sur Amazon.fr sur des milliers d’articles high-tech.

Ce n’est pas le seul argument pour parler du Live Shopping Prime Day avec Frandroid. Après tout, il n’y a rien de mieux qu’un rassemblement d’experts pour vous exposer et confronter le meilleur des nouveautés high-tech. Ils pourront répondre à toutes vos questions en direct dans le chat du live, et vous préparent de nombreuses surprises tout au long de la journée avec notamment de nombreux lots à gagner dont deux PS5.

Retrouvez le live shopping Prime Day avec Frandroid

Des spécialistes de la tech pour vous faire découvrir des innovations à prix réduit

Cette journée live avec Frandroid aura lieu en deux parties, de 11h à 14h puis de 18h à 21h le 12 juillet prochain. Présentée par Arnaud Gelineau, responsable du pôle vidéo du média, la première partie de 11h à 14h aura pour invités la streameuse Kayane et le youtubeur TheiCollection. Kayane est une joueuse professionnelle de jeux de combat, animatrice TV, spécialiste e-sport et blogueuse. Quant à TheiCollection, il possède une chaîne YouTube depuis 2011 qui a évolué jusqu’à se spécialiser vers l’une de ses passions : les nouvelles technologies.

Pour la seconde partie du live de 18h à 21h, Arnaud sera cette fois-ci accompagnée par AVAmind, une ancienne technicienne de l’audiovisuel pour un média jeux vidéo / cinéma, devenue streameuse et gameuse en 2011. À ses côtés se tiendra le youtubeur ANONIMAL qui teste chaque semaine du matériel et des nouvelles technologies sur sa chaîne.

Nul besoin de préciser que ces quatre personnes sont plus qu’aguerries dans le domaine des nouvelles technologies et du gaming, et sauront repérer avec pertinence les meilleures promotions de Prime Day. En effet, si vous êtes à la recherche des meilleures offres high-tech, ce live va répondre à toutes vos interrogations. De plus, de nombreux lots seront à gagner durant les deux lives dont deux PS5.

Alors rendez-vous le 12 juillet sur la chaîne Twitch de Frandroid pour visionner le Live Shopping Prime Day de 11h à 14h puis de 18h à 21h.

Comprendre Prime Day en cinq points : Prime Day est un événement annuel organisé par Amazon,

Cette année Prime Day a lieu les 12 et 13 juillet

Il s’agit de deux jours de Ventes Flash exceptionnelles sur Amazon

C’est accessible uniquement aux membres Amazon Prime

Le premier mois d’abonnement à Amazon Prime est gratuit

