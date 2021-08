Rats, orphelins, graphismes époustouflants : SekaiLove vous présente ce soir A Plague Tale: Innocence

Ce soir à 19h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, retrouvez notre animatrice et streameuse SekaiLove et (re)découvrez A Plague Tale: Innocence, le jeu narratif à l’histoire aussi émouvante que passionnante.

La peste noire n’a jamais été aussi belle. A Plague Tale: Innocence, c’est un jeu d’action-aventure et d’infiltration qui propose une immersion dans la Guyenne du XIVe siècle, en 1348, alors que la guerre de Cent Ans et la peste noire ravagent la population.

Le joueur incarne Amicia, une adolescente de famille noble soudainement coupée de ses racines et chargée de protéger son frère cadet, un enfant maladif et coupé du monde, des griffes de l’Inquisition. L’intrigue du jeu invite à suivre les deux enfants tandis qu’ils se cachent de leurs poursuivants et apprennent à se connaître et à survivre seuls.



Le jeu ne se démarque pas seulement grâce à ses graphismes à nous faire pleurer de plaisir, mais également par la sollicitation de la morale des joueurs dans un objectif de survie.



Comment SekaiLove va t-elle s’en sortir ? Si vous voulez l’aider dans cette aventure, rendez vous ce soir sur Twitch à partir de 19h, et juste ici si vous souhaitez aussi tenter l’expérience —pour 40€, tout de même.