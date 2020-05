La saison 5 de Queer Eye sort en juin sur Netflix

BRACE YOURSELVES ! Les Fab 5 font leur grand retour sur Netflix, et plus tôt que je ne l’aurais pensé…

Queer Eye saison 5 : le 5 juin sur Netflix

Après leur séjour au Japon, Antoni, Bobby, Tan, Karamo et of course JVC embarquent pour Philadelphie.

Dès le 5 juin tu pourras les retrouver et partager leurs aventures humaines.

Parce que je pense qu’on peut quand même s’accorder sur le fait que Queer Eye, c’est bien plus qu’une émission de relooking !

Queer Eye saison 5 : les premières images

Pour ton plus grand plaisir, voici deux premières images qui te mettront l’eau à la bouche :

J’ai hâte de voir cette saison qui m’a l’air tout aussi lumineuse et drôle que d’habitude.

Pas toi lectrice ?

