Les cernes et les poches sont parfois très difficiles à traiter. Mais une tiktokeuse semble avoir trouvé le soin miracle pour pouvoir les estomper en l’espace de quelques minutes seulement. Et le résultat subjugue la plateforme…

La zone du contour des yeux est très fine et fragile. Du coup, elle a tendance à être l’une des premières à laisser apparaître les signes de l’âge, de fatigue ou encore de carences. Dans tous les cas, estomper ces signes est un travail de longue haleine mêlant l’utilisation d’un soin adapté et la pratique de massages pour favoriser la micro-circulation du sang.

Cette galère, la tiktokeuse de 54 ans @Trinidad1967 la connait bien. Elle a d’ailleurs récemment fait le buzz en mettant en lumière un soin dédié au contour des yeux !

Ce produit, c’est l’Instant FirmX Temporary Eye Tightener de Peter Thomas Roth. Vous n’en n’avez jamais entendu parler ? Pour vous la faire courte, c’est une crème capable de lisser les poches sous les yeux en moins de 3 minutes chrono, selon les promesses de la marque.

Et guess what ? Ça marche ! « Il fonctionne à merveille », raconte @Trinidad1967, impressionnée par les résultats de ce produit après avoir vu apparaître des poches sous ses yeux à la suite d’une opération pour perdre du poids.

Des résultats plébiscités par un dermatologue

Sous nos yeux, @Trinidad1967 voit donc ses poches s’estomper presque totalement. Et le résultat est tellement subjuguant que la vidéo n’a pas tardé à faire le tour d’Internet : en tout, elle comptabilise plus de 5 millions de likes et 27,4 millions de vues ! Un chiffre impressionnant. Mais est-ce que ce produit en vaut vraiment la chandelle pour autant ?

D’après la dermatologue canadienne Geeta Yadav interviewée par le magazine Allure, il semblerait que oui puisque ce cosmétique est en fait constitué d’un ingrédient phare : les silicates.

« Les silicates sont des ingrédients naturels à base d’argile. Pensez à la sensation de votre peau lorsque vous avez appliqué un masque à l’argile ; en séchant, elle commence à se contracter et à tirer. Le même effet est en jeu lorsque vous appliquez ce produit. »

Instant FirmX Eye, Peter Thomas, 37,99€

Des résultats temporaires pour ce soin contour des yeux

Bien que ce produit fournisse un rendu sans pareil, il n’agit malheureusement pas sur le long terme. Idéal pour fournir une solution rapide, il ne dispense pas l’utilisation de produits dédiés à cette zone et évidemment d’un traitement plus approfondi si vous en avez besoin.

« Ne vous attendez pas à ce qu’ils produisent des résultats à long terme aussi spectaculaires et fluides que l’effet instantané vu dans la vidéo TikTok », prévient Yadav. Eh oui : en beauté, les miracles sont souvent de courte durée.

À lire aussi : Le tatouage anticernes, nouvelle lubie beauté ou innovation utile ?

Crédits de l’image de une : @Trinidad1967.