Pourquoi les célibataires se mettent en couple dès que le thermomètre affiche moins de 15 °C ?

Entre le 21 et le 23 septembre 2022, une enquête a été réalisée par Hotels.com auprès de 2000 célibataires. Celle-ci porte sur la « cuffing season ». Mais de quoi s’agit-il exactement ? Zoom sur des résultats extrêmement surprenants.

Le phénomène de la « cuffing season » vient tout droit des États-Unis et il a le vent en poupe dans l’hexagone. Ce type de relation se définit assez simplement. Dès la baisse des températures du mois d’octobre, et jusqu’à la Saint-Valentin, les Français seraient pris d’une folle envie de trouver un partenaire pour passer les longues soirées d’hiver à deux pour se réchauffer. Le terme de « saison des amours plaid » ou « cuffing season » en anglais prend ainsi tout son sens.

Cette pratique ne semble pas nouvelle, puisqu’elle est très démocratisée, selon une enquête menée par One Poll pour le compte d’Hotels.com sur 2 000 célibataires français.

Qu’est-ce qui pousse les célibataires à vouloir se trouver un ou une partenaire dès que le thermomètre affiche moins de 15 °C ? Les réponses sont sans appel et le froid cause une réaction en chaîne improbable, en démotivant les Français à sortir : 32 % des interrogés ne veulent pas être seuls chez eux lorsqu’ils ne sortent pas et aimeraient avoir de la compagnie, et 31 % vont jusqu’à avouer qu’ils aimeraient avoir un partenaire pour leur tenir chaud à ce moment-là. 27 % aimerait chiller en bonne compagnie devant Netflix.

L’automne et l’hiver sont les saisons idéales pour avoir quelqu’un qui partage son quotidien

Au-delà des températures, les saisons les plus fraîches de l’année sont également le moment des fêtes de fin d’année et 26 % des célibataires interrogés déclarent ne pas aimer être sans « plus un » durant Noël. D’ailleurs, ils ne sont pas vraiment regardants sur le partenaire, car pour 34 % du panel, un repas livré à domicile et un film suffit pour rendre une soirée agréable à deux, quand 27 % déclare même qu’une bouillotte humaine est un élément important.

Mais d’où vient cet appétit soudain pour la vie à deux durant cinq mois ? La réponse se trouve du côté de la pop culture : plus d’un Français sur cinq trouverait les vacances de la Toussaint, de Noël et de février plus romantiques que les congés estivaux à cause de (ou grâce aux) films de Noël diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming.

Pour 40 % des interrogés, les vacances sont idéales pour découvrir son partenaire

Il n’y a pas meilleur test pour révéler la vraie personnalité d’un individu que de le sortir de sa zone de confort. Justement, 7 français sur 10 sont d’accord avec cette affirmation. 20 % du panel estime que les vacances scolaires sont encore un meilleur exercice, surtout si des enfants sont présents, pour pouvoir observer leur réaction face aux plus jeunes.

D’ailleurs, la liste des critères rédhibitoires en début de relation se révèle très longue pour des personnes qui recherchent une bouillotte humaine. Pour 53 % des célibataires, ne pas se laver, ni se doucher le matin est une erreur à ne pas commettre pour les séduire.

Étonnamment, la fainéantise est un tue-l’amour pour 43 % d’entre eux, et il arrive même avant l’avarice, qui reste tout de même un élément qui a son importance. Autrement-dit, si vous n’aimez pas payer l’addition en fin de repas, vous n’allez pas vous faire que des copains.

La messe est dite ! Si vous recherchez telle une âme en peine, quelqu’un avec qui passer l’hiver, étant donné que vous n’êtes probablement pas seule dans ce cas, vous n’aurez certainement aucun mal à trouver… Cependant, vous peinerez peut-être à construire une relation durable dès les beaux jours revenus. Chacun voit midi à sa porte, et passer l’été en célibataire peut aussi devenir très exaltant, car savoir passer du temps seul est important et vous restez votre meilleur partenaire.

