Pourquoi la promo de Sarah Fraisou pour des « capsules de resserrement intime » est dangereuse

Le 26 février dernier, Sarah Fraisou, candidate phare de l’émission Les Anges de la télé-réalité, a posté une vidéo de placement de produit… pour des capsules de resserrement intime. Parce que d’après elle, si votre mec vous trompe, c’est sans doute parce que votre vagin est distendu. Vous avez dit promo inepte, dangereuse et misogyne ?

L’univers met une nouvelle fois des bâtons dans les roues de notre santé mentale avec le dernier placement de produits en date d’une candidate de télé-réalité.

Sarah Fraisou, son placement de produit au cœur d’une polémique

Le 26 février, Sarah Fraisou, découverte par le public en 2014 dans l’émission Les Princes de l’amour, a fait un placement de produit problématique et dangereux.

Précisons que la jeune femme de 29 ans procède régulièrement à cette pratique, comme toutes les influenceuses, pour gagner sa croûte.

Cette fois-ci, pas d’appareil servant à muscler des fesses ni d’artéfacts certes ineptes mais inoffensifs, mais bien un produit intime, dont l’influenceuse argue qu’il est 100% naturel et permet de resserrer les parties intimes.

J'espère que le bad buzz que va se prendre Sarah Fraisou va être encore plus violent que celui de Maeva Ghennam



Des capsules de resserrement vaginal pour garder son mari infidèle ??????

Son argument de vente ?

J’ai reçu tellement de confidences de femmes qui me disent « Écoute, mon mari m’a trompée parce que ça ne va plus au lit ». Il y a du relâchement donc il y a forcément moins de plaisir de la part du mari.

En gros, si votre mari vous trompe, c’est parce que votre vagin s’est relâché.

Suite à la polémique lancée par ses stories Instagram, Sarah Fraisou s’est exprimée, prenant le temps de revenir sur chacun de ses arguments fallacieux.

Ainsi, vous serez rassurez d’apprendre que si votre mec vous trompe, ça n’est pas parce que votre vagin est devenu une bouche de métro, mais parce que votre mec est un charo.

La jeune femme promet qu’elle n’a accepté ce partenariat que pour venir en aide à de nombreuses jeunes femmes qui lui avaient écrit pour leur soumettre des problèmes relatifs au « relâchement » de leur vagin. Et précise également que l’on ne l’y reprendra plus, et qu’elle ne fera donc plus jamais de partenariat pour de telles marques.

Sans doute bien avisée par son agent ou son entourage, Sarah Fraisou a par ailleurs conseillé à sa communauté de se rapprocher de gynécologues ou de médecins si d’aventure elles avaient des problèmes relatifs à leur sexualité.

Votre vagin n’est pas trop lâche !

On profite de cette dramatique prise de parole pour rappeler que tous les vagins et toutes les vulves sont différents, qu’il n’existe pas de norme de forme, de grandeur, de tension et qu’il est extrêmement important de ne laisser personne vous culpabiliser sur les bases d’arguments aussi archaïques et dangereux que « mon mec me trompe parce que ma chatte est grande ». Ni sur la base d’aucun autre argument d’ailleurs.

Il est également important de ne pas s’insérer n’importe quoi dans le vagin sous prétexte que telle ou telle influenceuse le préconise.

Ces nouveaux gourous de la santé plastique, dont font partie l’actrice américaine Gwyneth Paltrow mais aussi les influenceuses françaises parmi lesquelles Maeva Ghennam ou Sarah Fraisou sont dangereux et fondent leur publicité sur des arguments profondément misogynes, qui culpabilisent les femmes et excusent les hommes d’éventuels comportements répréhensibles.

Sarah Fraisou est-elle à blâmer ?

Si la Toile lui est lourdement tombé dessus, Sarah Fraisou n’est que la partie visible de l’iceberg.

Elle est le visage du problème. Mais faut-il ne blâmer qu’elle ?

Bien sûr que non. Évidemment, il incombe à la jeune femme de mieux comprendre les enjeux de son influence, et de mesurer sa responsabilité dans la promotion de produits quels qu’ils soient.

Toutefois, les entreprises qui commercialisent des produits basés sur la culpabilité des femmes via la misogynie sont évidemment les premières sur lesquelles il convient de porter notre jugement.

Ainsi, il faudrait changer en profondeur ce système de promotion de produits ineptes via Instagram, qui font les choux gras d’entreprises douteuses, telles que la marque Tight Flower (dont sont issus les produits évoqués par Sarah Fraisou) et qui argue sur son site :

Saviez-vous que quel que soit l’âge, environ 50% des femmes souffrent de relâchement vaginal ! Les raisons en sont multiples : accouchement, génétique, vie sexuelle intense, vieillissement, dérèglement hormonal , ménopause…

Et il convient évidemment de responsabiliser les femmes et les hommes qui en font l’apologie pour quelques milliers d’euros.

Allez, on respire par le ventre et on pense à l’Angleterre !

