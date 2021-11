Pour ses 50 ans, Pimkie veut valoriser les talents de demain à travers un chouette programme

À l’occasion de ses 50 ans cet automne, l’enseigne de prêt-à-porter Pimkie lance le Pimkie Talents Lab. Zoom sur cette opération qui met en avant les nouveaux talents français !

Depuis le mois de septembre, vous pouvez découvrir sur le site Pimkie ainsi que sur le compte Instagram de la marque les 24 talents sélectionnés et mis en avant par le Pimkie Talents Lab.

De quoi s’agit-il exactement ? Eh bien sachez qu’il y a plusieurs mois, en prévision de son cinquantenaire, Pimkie s’est mis en tête de donner la parole à la nouvelle génération de talents féminins. Parmi les 245 candidatures reçues, 24 personnes ont été sélectionnées pour représenter dix disciplines : l’upcycling, le street art, la customisation, le ride, l’image, l’écriture, la photographie, le chant et la danse.

L’upcycling mis en valeur par Pimkie

Depuis le mois de septembre, vous avez déjà pu découvrir les premiers talents du Pimkie Talents Lab qui pratiquent l’upcycling. Vous connaissez peut-être ces personnalités des réseaux sociaux, agissant sous les pseudos Instagram de @rosabohneur, @jorjadela, @geraldabarros_ et @sanaahtn.

En commençant par cette discipline, l’enseigne réaffirme son engagement pour la planète et la réduction de l’utilisation des matières premières utilisées pour la confection des vêtements. Les talents sélectionnés n’ont pas été choisis par hasard.

À travers leurs comptes Instagram, ces quatre personnes montrent à leurs communautés que cette pratique auparavant réservée à une niche, est dorénavant accessible à toutes. Grâce à des tips facilement reproductibles, il est désormais facile de se créer un look unique sans forcément surconsommer.

Vous avez peut-être des trésors (Pimkie) ignorés dans votre garde-robe, auxquels vous pouvez encore offrir une jolie seconde vie — avec un peu d’huile de coude, quelques coups de ciseaux, du fil et une aiguille ! Et si vous avez quelques hésitations à vous entraîner sur vos propres vêtements, sachez que Pimkie propose depuis le printemps 2021 des espaces de vente de vêtements d’occasion.

Pimkie pousse sa communauté à exprimer sa créativité

D’ailleurs, l’upcycling ne concerne pas seulement les vêtements, il peut aussi s’agir de vos souliers à travers la customisation. Et ça tombe bien…

Depuis le mois d’octobre vous pouvez découvrir les deuxièmes thématiques mises en avant par le Pimkie Talents Lab : le street art et le ride. Deux thèmes plutôt larges, parmi lesquels la marque valorise aussi la customisation de baskets — appelée sneakart — dont les marraines sont @knz.tv et @_lna.4_.

Si vous êtes passée à côté de ce phénomène, la customisation en mode est en fait une personnalisation de ses chaussures, vêtements et accessoires. Comme avec l’upcycling, vous pouvez transformer, embellir, voire améliorer le design d’une pièce en manque de peps.

Et si le mois d’octobre met le street art en avant, ce n’est pas par hasard ! Au sein du Pimkie Talents Lab, l’artiste connue sous le pseudo instagram @sandre_fait_des_trucs a laissé libre cours à son imagination sur un immense mur dédié à l’art sororal : le Pimkiewall.

Quant à la dimension ride, elle est incarnée par deux reines de la glisse, @bobo.roller et @mysticalmintymoon, qui pratiquent respectivement le roller et le longboard. Pourquoi mettre en avant ces deux sportives ? Pour montrer l’inclusivité des sports de glisse qui ne sont pas réservés à la gent masculine.

La totalité des contenus sont identifiables sur Instagram grâce au hashtag #talentsoftommorow. Et le Pimkie Talents Lab ne fait pas que mettre en avant ces artistes : chacune d’elle a été invitée durant deux jours de tournage afin de réaliser des interviews qui permettent d’en apprendre davantage sur ces arts parfois méconnus.

Dès le premier jour de novembre, vous pourrez découvrir les marraines de la section image et photographie ; en décembre, l’opération se terminera sur les thématiques danse et chant.

Un programme riche, et totalement dans l’ADN de Pimkie, qui a toujours vu le monde de demain comme un monde plus cool ! D’ailleurs, rappelons-le : l’enseigne a commencé son activité dans les années 1970 en surfant sur la nouvelle tendance des pantalons pour femmes. Une tendance ma foi fort pérenne, donc on peut dire que la marque a eu du flair !

