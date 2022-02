Pour des petits-déjeuners croustillants, ce toaster est à moins de 40 euros

Encore un indispensable du plan de travail ! Le grille-pain vous accompagne tous les matins pour faire dorer vos tartines. Electrolux vos propose des petits-dej de qualité grâce son petit modèle noir à -33%.

Adeptes des petits dej consistants ou des brunchs du dimanche, vous êtes au bon endroit ! Bien débuter la journée se traduit souvent par un café ou du jus de fruit et de grosses tartines de beurre salé (d’ailleurs, qui sont les gens qui préfèrent le beurre doux ?). À vous, les amatrices de toast a l’avocat : que serait votre cuisine sans un bon grille-pain ?

Le grille-pain est un essentiel mais on ne pense jamais à le changer. Si votre toaster est en arrivé au stade où vous devez repêcher vos tartines à la fourchette (ne faites pas ça, utilisez une baguette en bois), c’est qu’il est sûrement temps de passer un petit coup de fil aux encombrants…

Pour réchauffer les viennoiseries de la veille ou manger des oeufs avec des mouillettes de qualité, Darty vous propose de faire croustiller vos brioches avec ce grille-pain Electrolux qui est à -33% en ce moment.

Pour les amoureux de la baguette, ce toaster Electrolux est à 39,99€ au lieu de 59,99€ sur le site de Darty

Ce toaster va vous donner une raison de vous lever

Si vous êtes du genre à laisser sonner le réveil pour rester sous les draps, un bon petit-déjeuner peut être une bonne motivation pour quitter sa couette un peu plus tôt. Des tartines toutes chaudes, de la brioche, un pain au chocolat tout chaud (désolée mais pas de débat avec la team chocolatine pour ma part), what else ? Le toaster a tout ce qu’il faut pour vos offrir un festin dès le matin alors foncez !

Ce grille-pain Electrolux est doté d’une puissance de 1050 watts pour des tartines toutes dorées. Il est équipé de deux fentes et sa couleur — noir mat — pourra s’accorder facilement avec la décoration de toutes les cuisines.

Il est doté d’un thermostat réglable avec six températures différentes pour choisir et contrôler la manière dont vous voulez faire griller votre pain. De plus il propose trois fonctions avec témoin lumineux : la première vous permet de décongeler votre pain, la seconde permet une utilisation classique qui grille vos toasts et la dernière sert à stopper le cycle en cours.

Ce grille-pain Electrolux en bref

1050 watts

Deux fentes et de couleur noir mat

Un thermostat avec 6 températures

Une fonction décongélation

Darty vous offre -33% sur ce grille-pain Electrolux

Pendant les soldes Darty vous offre une belle réduction sur ce grille-pain. Ce modèle de la marque Electrolux est à 39,99€ au lieu de 59,99€.

