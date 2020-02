Cette révélation Pottermore sur les WC de Poudlard n’a AUCUN sens

Le 7 janvier 2019

Je sais pas si vous voyez ce genre de personnes qui ont tendance à se livrer un peu trop ? Ces gens qui, à un « Passé un bon week-end ? », vont vous raconter leur gastro du dimanche en détails ?

C’est un peu comme ça que je vois Pottermore, dorénavant.

Les toilettes de Poudlard sont bien trop récentes

Pottermore, pour rappel, c’est le site officiel autour d’Harry Potter, sur lequel J.K. Rowling poste régulièrement des infos inédites au sujet de l’univers qu’elle a créé.

Voici le tweet qui m’a fait tirer la même tête que Ron Weasley vomissant des limaces :

Hogwarts didn't always have bathrooms. Before adopting Muggle plumbing methods in the eighteenth century, witches and wizards simply relieved themselves wherever they stood, and vanished the evidence. #NationalTriviaDay — Wizarding World (@wizardingworld) January 4, 2019

« Il n’y a pas toujours eu des toilettes à Poudlard. Avant d’adopter la plomberie Moldue au XVIIIème siècle, les Sorciers et Sorcières se soulageaient simplement sur place, avant de faire disparaître les preuves. »

Je.

Quoi.

Excusez-moi ? Pardon ?

Donc on a des siècles, non, des millénaires de pélo qui CHIENT TRANQUILLE DANS LES COULOIRS ET FONT DISPARAÎTRE LEUR CACA ? Détente ?

Pourquoi cette info sur les toilettes de Poudlard n’a aucun sens

Alors déjà, personne ne parle de comment s’essuyer ? Est-ce que le sort de disparition fonctionne aussi sur la raie des fesses ?

Oui bon je pose les vraies questions mais excusez-moi sinon c’est juste dégueulasse.

Et quid du fait que ce sort n’apparaît qu’en 4ème année dans Harry Potter ? Ils faisaient comment les petits de 11 ans qui débarquent sans savoir comment faire disparaître LEUR CACA ? Et les plus jeunes encore, chez eux ?

Est-ce que le sort fait disparaître l’odeur ?

Est-ce que vous imaginez être née Moldue et débarquer à Poudlard pour apprendre que TOUT LE MONDE CHIE PAR TERRE et a l’AUDACE de mépriser les Moldus en toute détente ?!

J’ai tellement de questions putain.

J’imagine des générations et des générations d’élèves s’accroupir, lever leur robe, et pisser tranquillou au sol sous le regard gêné des tableaux.

Moi je voulais savoir qui était la Grosse Dame ou qui a créé le Lac de Poudlard, bon sang. Les toilettes, c’était pas ma guerre…

Mais maintenant je ne pourrai plus jamais oublier que ces gros snobs de sorciers faisaient caca dans les couloirs. Y compris Gryffondor, Serdaigle et toute la clique.

Super.

À lire aussi : Ce détail glaçant d’Harry Potter 4 que je n’avais jamais remarqué