Ce détail glaçant d’Harry Potter 4 que je n’avais jamais remarqué

Article publié le 19 septembre 2018 —

C’est quand même fou, Harry Potter.

Ça fait 18 ans (ouin je suis VIEILLE) que Harry Potter et la Coupe de Feu, le 4ème tome de la saga, est sorti.

Et pourtant il m’est toujours possible de découvrir des choses à son sujet !

Le détail d’Harry Potter et la Coupe de Feu qui m’avait échappé

Une théorie autour du 4ème Harry Potter qui circule sur Tumblr et a notamment été relayée par Buzzfeed a piqué ma curiosité.

Elle concerne la scène, déchirante, tragique, du cimetière dans lequel Harry et Cédric Diggory se retrouvent propulsés en essayant de gagner ensemble le Tournoi des Trois Sorciers…

Et plus précisément le fameux trophée.

Le trophée des Trois Sorciers, ce drôle de Portoloin

En attrapant le trophée au centre du labyrinthe, Harry et Cédric se rendent compte qu’il s’agit d’un Portoloin prévu pour amener the boy who lived dans les griffes de Voldemort.

Cédric est immédiatement tué (et non, je ne m’en suis toujours pas remise, 18 ans après). Harry, lui, assiste à l’odieux rituel permettant à Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom de reprendre forme humaine.

Mais attendez… rembobinons un peu.

Un Portoloin, le trophée ? Vraiment ?

Normalement, un Portoloin ne marche qu’une fois et ne comporte pas de trajet retour.

Pourtant, Harry réussit à échapper à Voldemort et à saisir le corps de Cédric avant d’empoigner le trophée, qui le ramène à l’entrée du labyrinthe.

Un plan secret de Voldemort ?

L’utilisatrice de Tumblr à l’origine de la théorie pointe du doigt le fait qu’il est très étrange que le trophée ramène Harry à Poudlard, et même pas à l’endroit d’où il est parti (le centre du labyrinthe).

Elle en tire la théorie suivante : l’objet a été enchanté deux fois, une pour amener Harry (et Cédric, malheureux passager clandestin) à Voldemort…

Et une pour permettre de revenir à Poudlard. Mais il n’était pas prévu que Harry lui-même fasse le trajet retour.

En effet, le Seigneur des Ténèbres comptait tuer le jeune garçon dans le cimetière. Il lui aurait été très facile, moyennant une flasque de Polynectar, de lui piquer un cheveu pour voler son identité…

Avant sa mort bien sûr, car il est impossible d’utiliser le Polynectar avec un cadavre, je vous le rappelle. C’est bien pour ça que ce pauvre Maugrey Fol-Œil a passé tout ce temps dans une malle.

Imaginez. Un Mangemort, peut-être Voldemort lui-même, dans la peau d’Harry, revenant à Poudlard pour y passer incognito tout comme Barty Croupton Jr !

Il ne lui resterait plus qu’à s’approcher assez d’un Dumbledore confiant pour l’assassiner… et devenir ainsi maître de la puissante Baguette de Sureau.

Divers avis sur cette théorie au sujet d’Harry Potter

C’est dingue, non ? J’y avais JAMAIS pensé ! Il se passe tant de choses à la fin d’Harry Potter et la Coupe de Feu que je n’ai jamais pris le temps de me demander pourquoi le Portoloin fonctionnait dans les deux sens.

Peut-être que, comme certaines personnes le notent dans les commentaires, l’explication est plus simple.

Peut-être que le trophée était enchanté par les organisateurs du Tournoi des Trois Sorciers pour ramener quiconque la touche à l’entrée du labyrinthe, devant la foule célébrant son triomphe.

Et que l’enchantement jeté sur l’objet pour que Harry finisse au cimetière était une « surcouche » posée sur ce premier sort.

Enfin, on ne saura jamais, sauf si on demande à J. K. Rowling (et perso j’ai pas son 06). Mais j’aime beaucoup cette théorie !

Et même si je ne souhaite pas qu’Harry trépasse en 4ème année, je dois avouer qu’imaginer Voldemort circulant incognito à Poudlard, ça me fait plutôt kiffer…

Qui veut écrire une fanfiction sur le sujet ?

