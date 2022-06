« Portez plainte », c’est tout ce qu’Élisabeth Borne a à dire aux victimes de violences sexistes et sexuelles

En déplacement dans sa circonscription du Calvados, Élisabeth Borne a été interpellée sur la présence de Gérald Darmanin au poste de ministre de l’Intérieur. Sur le sujet des violences faites aux femmes, elle répète aux victimes de se tourner vers la justice.

C’est avant tout en tant que candidate dans la sixième circonscription du Calvados qu’Élisabeth Borne était présente hier à Villers-Bocage. Mais au vu du contexte, il était difficile de ne pas la voir aussi comme la Première ministre qu’elle est, et l’interpeller comme il se doit, notamment au regard des nouvelles accusations qui visent son ministre des Solidarités Damien Abad.

C’est ce qu’a choisi de faire une femme, comme l’avait fait quelques jours avant elle Laura à Gaillac et dont la séquence face à Emmanuel Macron est devenue virale :

« Qu’un homme utilise sa stature d’homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas ? »

La justice, seul argument d’Élisabeth Borne

Elle fait directement référence à l’affaire Darmanin, nommé ministre de l’Intérieur en juillet 2020, et qui a fait l’objet d’investigations après plusieurs plaintes pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance en 2017, puis pour abus de confiance, extorsion de consentement sexuel, escroquerie au consentement sexuel, viol et harcèlement sexuel, en 2018. En septembre 2021, la justice a finalement annoncé la fin des investigations.

« Bien sûr que ça me dérange », lui répond la Première ministre. « Bah pourquoi il est encore là ? Pourquoi personne ne dit rien ? » Si Élisabeth Borne reste calme, au contraire d’Emmanuel Macron qui n’avait pas caché son agacement, elle peine à convaincre, en campant froidement sur une seule position : les victimes doivent se tourner vers la justice en portant plainte.

En face d’elle, la riveraine tient bon, et martèle que la justice n’est pas appliquée. Les chiffres lui donnent raison : sept plaintes pour viol sur dix sont classées sans suite, le plus souvent par manque de preuves, qu’il incombe à la victime d’apporter. Une statistique qui explique en partie pourquoi seulement une femme sur dix ose porter plainte lorsqu’elle a été victime des violences sexistes et sexuelles.

« Soyez irréprochables »

Comment faire confiance alors qu’au plus haut sommet de l’État des hommes accusés de violences sont maintenus, continue de questionner la femme, qui termine en assénant cette formule pour le moins magistrale sur le devoir d’éthique et d’exemplarité que l’on serait en droit d’attendre d’un ou d’une ministre :

« Soyez irréprochables déjà dans les personnes qui vous représentent, c’est-à-dire les députés, les ministres, on ne peut pas avoir confiance en des gens qui ont des casseroles, c’est même plus des casseroles, c’est une cuisine complète au cul ! »

Elisabeth Borne interpellée par une riveraine suite aux nouvelles accusations envers Damien Abad pic.twitter.com/bIn6P0F4Yj — BFMTV (@BFMTV) June 15, 2022

Rebelote au 20h

En interview au 20h sur France 2, elle a de nouveau martelé que seule la voie de la plainte compte à ses yeux, sous-entendant ainsi que face aux récentes accusations contre Damien Abad, elle se refuse à suspendre son ministre en l’absence d’une décision de justice. Pas de « présomption d’innocence » en guise d’argument comme c’était le cas avec Emmanuel Macron, mais bien le dépôt de plainte et la condamnation comme seule option valable : « Je souhaite que toutes les femmes qui sont victimes de harcèlement de violences déposent plainte, c’est comme ça que la justice pourra faire son travail. »

L’avocate de la dernière témoin de l’affaire Abad était invitée ce matin sur France Info rappelant d’ailleurs le « chemin de croix » que constitue une plainte « pour une victime de violences sexistes ou sexuelles ». Elle a en outre ajouté que la position d’Élisabeth Borne a « marqué » sa cliente, qui avait envisagé au départ de la contacter via un courrier.

À lire aussi : On fait le bilan sur l’égalité femmes-hommes, « grande cause du quinquennat » Macron (mdr)

Crédit photo : 20h de France 2(France TV)