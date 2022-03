Polyvalent, efficace : on a testé (et kiffé) le lisseur Steam Lustre Styler de Babyliss

Et nous voilà reparties vers de nouvelles aventures à la recherche du lisseur parfait. Aujourd’hui, c’est le Steam Lustre Styler de la marque Babyliss que l’on passe au crible. Et franchement, il nous a étonné d’efficacité.

Lisser les cheveux ou faire quelques boucles, c’est un travail que beaucoup de lisseurs peuvent faire. Mais peu d’entre eux nous permettent d’obtenir un résultat optimal, qui tient longtemps et, surtout, qui n’abîme pas la fibre capillaire. Des qualités dont le Steam Lustre Styler de Babyliss peut s’enorgueillir !

Les points forts du Steam Lustre Styler

Un très bon rapport qualité / prix

Une efficacité sur tous types de cheveux

Un temps de chauffe rapide

Plusieurs températures possibles

Diffusion de vapeur pour un lissage plus précis qui n’abîme pas les cheveux

Réglage de la vapeur possible

Les points faibles du Steam Lustre Styler

La vapeur met un peu de temps à arriver

Les caractéristiques du Steam Lustre Styler de Babyliss

Avec des plaques flottantes en céramique de 36 mm de large ainsi qu’un réservoir d’eau de 30 ml permettant d’obtenir un max de vapeur pendant le coiffage, le Steam Lustre Styler de Babyliss est un concurrent très sérieux au Steampod de L’Oréal. Et il a toutes les caractéristiques pour être efficace et modulable. Avec ses 5 réglages de températures allant de 170°c à 210°c et la vapeur émise à hauteur de 360°c, on obtient très très vite un résultat lisse, précis, brillant et sans défaut. Un must pour les chevelures plus difficiles à lisser.

Côté design et ergonomie

Le lisseur Steam Lustre Styler est composé d’un cordon rotatif de 2,5 m. Son design arrondi permet de lisser la fibre ou de créer de jolies ondulations en fonction de vos envies et son poids correct facilite son utilisation. Un gros plus, surtout avec un réservoir d’eau de 30 ml qui pourrait largement alourdir l’appareil.

Côté technologie

Le lisseur steam Lustre Styler de Babyliss est équipé d’un système de chauffage avancé Ceramics™. Celui-ci permet de maintenir une température constante sur chaque mèche et un résultat professionnel uniforme quel que soit votre type de cheveux. Un avantage, qui fait vraiment la différence sur une chevelure entièrement coiffée.

L’avis de Virginie sur le Steam Lustre Styler

Type de cheveux : fins et ondulés

La chevelure de Virginie avant et après lissage

« J’ai été très agréablement surprise par ce lisseur signé Babyliss. En plus de me lisser parfaitement les cheveux en un temps chrono, il ne brûle pas la fibre et la diffusion constante de vapeur permet d’obtenir un lissage qui tient plusieurs jours en place même quand on n’y prête pas forcément attention (eh oui, c’est aussi ça d’être maman de deux enfants). Côté volume en revanche, je dirais que le résultat a tendance à être un peu plat surtout au niveau des racines. Ayant les cheveux fins (mais nombreux), j’aspire a un peu plus de densité mais au-delà de ce détail, je suis globalement très satisfaite du lissage en lui-même, qui est digne d’un brushing en salon. »

En résumé

Poids : 4/5

Praticité : 4/5

Résultat : 4,5/5

Rapport qualité/prix : 4,5/5

Note finale : 18,5/20

