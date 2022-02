Le lisseur Steampod 3.0 est une petite révolution et vous pouvez nous croire, on l’a testé !

Après un premier et deuxième modèle très convaincants, le Steampod de L’Oréal Professionnel revient en version 3.0 avec la même intention : lisser à la perfection tous les types de cheveux. On l’a testé pour vous et voici ce qu’on en a pensé.

Sorti initialement en 2012, le Steampod de l’Oréal Professionnel est une véritable star dans sa catégorie. Et pour cause : sa version 3.0 sortie en 2019 a demandé plus de 5 ans de recherche à l’équipe du grand groupe de cosmétiques pour voir le jour.

Résultat : l’appareil dispose d’une trentaine de brevets différents, ce qui le rend très efficace pour combattre les frisottis et obtenir un lissage parfait !

Les points forts du Steampod 3.0

Son contrôle intelligent de la température allant de 180°C à 210°C

Son temps de chauffe très rapide

Son débit élevé de vapeur 0,8g/min

Son cordon extra-long rotatif à 369°

Les points faibles du du Steampod 3.0

Son poids plus élevé qu’un lisseur classique

Son réservoir d’eau déminéralisé

Les caractéristiques du Steampod 3.0

Côté design et ergonomie

Cette troisième version du Steampod est munie d’un réservoir de vapeur directement intégré à l’appareil. Une vraie révolution qui lui permet de gagner en praticité — même s’il est important de mentionner que l’appareil fonctionne à l’eau déminéralisée, ce qui peut représenter un coût supplémentaire.

Côté design, pas grand chose ne change depuis le 2.0. Ses lignes se sont cependant affinées, et son blanc signature reste, lui, bien présent. Mais dans l’ensemble, l’appareil est plutôt esthétique.

Côté technologie

Ses plaques sont composées d’une double technologie qui offre une pression uniforme et respectueuse de la fibre capillaire.

Côté autonomie, on peut compter sur 192m de cheveux avant de devoir re remplir le réservoir, ce qui laisse une belle marge, même pour les personnes à la masse importante.

Très efficace, mais pas de gain de temps

Le Steampod 3.0 est un appareil qui fonctionne magistralement bien. En revanche, ce n’est pas parce que ses plaques chauffent jusqu’à 210 degrés et que de la vapeur s’y émane, que le temps de lissage est raccourcit. En moyenne, il faut donc compter la même durée d’utilisation que lorsque vous manipulez un lisseur classique (qui est efficace sur vos cheveux).

L’avis de Barbara sur le Steampod 3.0

Type de cheveux : ondulés et très épais

Les cheveux de Barbara avant lissage

Ayant les cheveux ondulés et très épais, surtout quand je les sèche au sèche-cheveux, j’ai été impressionnée du résultat obtenu grâce au Steampod 3.0. En quelques passages, chaque mèche se raidie un peu plus et la vapeur émise en continu permet de maintenir un très bon niveau d’hydratation au sein même de la fibre capillaire. Et si je me permets de le passer plusieurs fois l’appareil sur la même zone, c’est parce que ce dernier est fourni avec une crème vapo-active, qui offre une protection thermique et permet de lisser/ réparer les cheveux.

Au bout de quelques minutes, ma fibre particulièrement récalcitrante devant les lisseurs conventionnels est raidie. C’est le seul appareil qui m’offre un effet proche d’un brushing classique. Et si certains autres appareils ont tendance à le laisser quelques frisottis et ondulations après leur passage, le Steampod, lui, fait son travail jusqu’au bout. 3 jours après avoir lissé mes cheveux, ces derniers sont toujours bien raides, doux et surtout brillants.

Le résultat en image

En résumé

Poids : 8/10

Praticité : 9/10

Résultat : 10/10

Rapport qualité-prix : 9/10

Note finale : 9,5/10

Lisseur vapeur Steampod 3.0, L’Oréal Proffessionnel, 229€

Lait Vapo-Actif, L’Oréal Professionnel , 18€

Sérum concentré protection pointes, L’Oréal Professionnel, 19€

Crédits de l’image de une : @Liubov Ilchuk via Unsplash.

À lire aussi : J’ai testé les 4 gros masques LED du marché, et clairement ils ne se valent pas tous