[Concours] Gagne ta routine hydratante du printemps !

En partenariat avec Polaar (notre Manifeste)

Bien que ce soit difficile à croire en cette période un peu morose, le printemps arrive bel et bien !

Mais qui dit changement de saison dit aussi changement de routine de soins, car la peau elle aussi doit s’adapter !

Cap sur l’hydratation : la gamme Aux Sources des Glaciers de Polaar

Le froid peut avoir tendance à assécher et déshydrater la peau, alors il est important de réhydrater sa peau en profondeur pour la préparer au soleil et à la chaleur.

C’est tout l’objectif de la nouvelle gamme Aux Sources des Glaciers de Polaar.

Si tu ne connais pas cette marque, sache qu’elle tire sa technologie d’actifs tout droit venus du grand Nord, là où les végétaux se battent contre les éléments pour survivre, ce qui en fait des ingrédients de choix en beauté.

Dans cette gamme, 3 ingrédients clé :

L’ eau d’iceberg sourcée responsablement pour combler le manque d’hydratation de la peau,

sourcée responsablement pour combler le manque d’hydratation de la peau, L’ acide hyaluronique pour maintenir cette hydratation

pour maintenir cette hydratation La Thalassiosira Antartica, une micro-algue riche en acides aminés qui protège la barrière cutanée.

Toute la gamme est composée à minimum de 95% d’ingrédients d’origine naturelle. Elle est aussi végane, cruelty free et made in France !

Les produits de la gamme Aux Sources des Glaciers de Polaar

La gamme se compose de 3 produits qui s’adressent à différents types de peau.

Pour les peaux mixtes à grasses (qui peuvent aussi être déshydratées), la gelée hydratante ultra fraîche permet d’apporter l’eau nécessaire, tout en réduisant les brillances grâce à son fini mat poudré.

Comme elle diminue l’apparence des pores, elle peut aussi être utilisée comme base de maquillage !

Les peaux sèches et déshydratées, elles, pourront trouver leur bonheur dans la crème hydratante. J’ai ADORÉ sa texture à la fois riche et non-grasse qui est très confortable sur la peau et pénètre vite.

Dernier produit de la gamme, et pas des moindres : le masque super-hydratant ! Il peut être posé une quinzaine de minutes ou bien toute une nuit pour une efficacité encore plus intense.

Il convient à tous les types de peau puisque de toute façon, un masque hydratant, c’est toujours une bonne idée !

Chacun des produits coûte 29,95€, ce qui reste franchement raisonnable pour des soins de cette qualité.

Tente de remporter la gamme Aux Sources des Glaciers !

Qu’est-ce que j’entends ? Un jeu concours ? Mais OUI !

Polaar propose à 10 lectrices de gagner la gamme Aux Sources des Glaciers, composée du masque et au choix soit la crème soit la gelée hydratante (en fonction de ton type de peau).

Pour ça, il te suffit de remplir ce formulaire !

Chargement…

Le printemps n’attend plus que toi !

