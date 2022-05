Pédicure : quelles sont les tendances les plus cool du moment ?

Maintenant que les beaux jours sont là, il est temps de s’occuper de la partie qui n’a pas vu le jour depuis des mois : nos pieds. Mais quelle pédicure adopter ? Voilà 6 tendances qui vont sûrement vous plaire !

Vernis nude ou coloré… On a toutes nos habitudes lorsqu’il s’agit de mettre en avant nos pieds à l’arrivée des premières chaleurs. Et si on modifiait un peu tout ça en adoptant une pédicure tendance ? Vous êtes pour mais ne savez pas encore sur quoi tabler ? Qu’à cela ne tienne, on est allées chercher les inspirations les plus cool du moment. Des pieds en veux-tu, en voilà.

L’effet holographique : le twist qui fait la différence

Vous cherchez une pédicure à la fois élégante, précieuse et captivante ? On a trouvé votre bonheur avec l’effet holographique. Offert par une poudre chromée ou par l’apposition de paillettes réfléchissantes sur un vernis nude, ce résultat vous donnera envie de montrer vos petits petons au monde entier.

Le very peri : la couleur de la saison

On vous a déjà parlé de la couleur Pantone de l’année 2022 : le very peri. Ce violet clair et léger aux nuances lavande est un must à la fois en mode et en beauté. Et si on peut vous donner un petit conseil : c’est clairement sur lui qu’il faut miser cette saison.

Les velvet nails : la pédicure fancy

Le velours, on aime pas toujours ça sur soi… Parce que bon… sa texture peut en faire fuir plus d’une. Mais décorer nos ongles avec un vernis pailleté dont l’effet velours est révélé par un aimant poli (qui doit être passé sur la surface de l’ongle sans le toucher), c’est autre chose ! De cette façon, les paillettes sont révélées à la surface et le côté velours devient plus frappant.

La French : l’indémodable

La french, c’est un classique indémodable qui met tout le monde d’accord. Blanche ou colorée… Elle met en valeur la forme de l’ongle et le limage. Vous cherchez celle qui vous correspond ? On a trouvé plusieurs inspirations dont certaines qui peuvent mettre (beaucoup) de couleur dans vos vies.

Les swirls : l’effet psychédélique qui fait mouche

Souvenez-vous des swirls, ces lignes psychédéliques qui étaient hyper tendances l’année dernière. Cette saison, ce n’est pas sur les mains qu’on les retrouve (ou beaucoup moins en tout cas) mais sur les pieds. Et quand elles sont dessinées avec des couleurs punchy, c’est plutôt stylé.

Les white toes : toujours un succès

Simples, basiques, les ongles blancs ne sont plus synonymes de pédicure faite au blanco mais plutôt d’une façon élégante de mettre en avant ses ongles de pieds. En plus, elle fait partie des pédicures qui ressortent le mieux quand on porte des sandales. Alors pourquoi pas ?

Alors, sur quelle pédicure vous allez miser cette saison ?

Crédits de l’image de une : @cottonbro provenant de Pexels.