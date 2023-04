Des scientifiques dévoilent quelles sont, selon eux, les 4 années les plus déprimantes de notre vie

On a tous des périodes où le moral n’est pas vraiment au beau fixe. Mais d’après les scientifiques, il existe une phase bien particulière de la vie qui est jugée comme la plus déprimante de notre existence.

D’après une étude menée par des scientifiques espagnols et publiée dans la revue Social Indicators Research, il existerait une période de notre vie qui serait propice à la déprime et à l’abattement. Mais laquelle ? Selon les résultats des recherches présidées par Begoña Álvarez et réalisées sur 28 000 personnes de 50 ans et plus, cette phase difficile se situerait entre 10 et 14 ans. Afin de parvenir à ces conclusions, la chercheuse a posé 3 principales questions à aux volontaires de l’expérience :

Y a-t-il eu une période précise pendant laquelle vous avez été plus heureux·se ? Si oui, quand cette période a-t-elle commencé ? Et quand s’est-elle arrêtée ?

Si la période de 10 à 14 ans semble être la plus éprouvante moralement, c’est parce qu’elle correspond à celle de la puberté. Un phénomène qui se traduit par de gros changements hormonaux, mais pas seulement. Au-delà de la sphère physiologique, le passage de l’enfance à l’adolescence est également synonyme d’entrée au collège. Un lieu qui, malheureusement, est le théâtre de harcèlement scolaire pour plus de 8 ados sur 10 selon le Baromètre de l’éducation Apprentis d’Auteuil publié en 2022…

Quelle est la période la plus heureuse de notre existence ?

Si l’étude espagnole a mis en lumière la période la plus triste de notre vie, elle visait initialement à évaluer à quelle tranche d’âge l’épanouissement et le bonheur semblent être à leur apogée. D’après le graphique, il paraîtrait que ce soit entre 30 et 34 ans, que les sondés se sentaient le mieux dans leur vie.

Une autre étude, menée par un neuroscientifique canadien baptisé Daniel Levitin, et relayée dans Ouest France a établi que ce ne serait qu’une fois arrivé à 82 ans que l’on expérimenterait la plénitude totale… Nous voilà bien.