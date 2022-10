Femmes scientifiques : une physicienne les rend visibles… Grâce à Wikipédia

Ce ne sont pas moins de 1600 femmes scientifiques qui ont retrouvé la place qui leur est due sur Wikipedia, grâce au travail militant de la physicienne Jessica Wade. Une mise en lumière qui n’a pas manqué de soulever des polémiques.

Si son nom vous est sans doute inconnu, il est possible que vous ayez lu l’une de ses entrées sur Wikipedia. Véritable héroïne de l’ombre, Jessica Wade a rédigé les biographies de plus de 1 600 femmes scientifiques sur l’encyclopédie en ligne. Un moyen de rendre visibles les grandes oubliées de l’histoire et du savoir.

Rendre visible le travail des femmes scientifiques

Âgée de 33 ans, cette physicienne londonienne dénonce les stéréotypes sur les femmes et la science. Elle est activement engagée dans la lutte pour un accès équitable aux matières scientifiques entre les femmes et les hommes.

Pour Jessica Wade, ce combat pour une meilleure équité ne se joue pas seulement dans l’éducation mais aussi à l’échelle de l’histoire. Écartées des grands récits, anonymisées, invisibilisées, les femmes scientifiques rejoignent peu à peu Wikipedia grâce à son travail. Dans le média Today, elle explique que son objectif est de mettre en lumière l’importance d’une meilleure inclusivité pour la science :

« Je crois sincèrement que la science est meilleure lorsqu’elle est réalisée par des équipes diversifiées. C’est important parce que nous concevons de nouvelles technologies ou de nouvelles solutions scientifiques à des problèmes mondiaux, nous voulons que les équipes de personnes qui les créent reflètent les sociétés qu’elles servent. »

© CDC / Unsplash

Les biographies de Jessica Wade supprimées

Preuve de sa radicalité, son geste a suscité les réactions de multiples censeurs. Jessica Wade a dû faire face à la suppression de plusieurs de ses entrées par d’autres utilisateurs de Wikipedia… au prétexte que les femmes mises en lumière par Wade ne sont pas suffisamment célèbres. Un comble.

Rédigée par Jessica Wade, la page Wikipedia de la chimiste nucléaire afro-américaine Clarice Phelps a par exemple disparu de l’encyclopédie en ligne, jusqu’à ce que la physicienne obtienne son retour définitif. Clarice Phelps a participé à la découverte d’un nouvel élément du tableau périodique au laboratoire national d’Oak Ridge.

Reçue au palais de Buckingham, Jessica Wade a été récompensée de la prestigieuse médaille de l’Empire britannique.

À lire aussi : « Wikipédia reproduit les biais sexistes de notre société » : les sans pagEs, le collectif qui comble le fossé de genre de l’encyclopédie

Crédit de l’image à la Une : © CDC / Unsplash