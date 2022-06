Les femmes grandes absentes des publications scientifiques

Peu de postes à responsabilité, aucune parité, non-signataires des publications… Les préjugés sexistes persistent dans le milieu très masculin de la science, et la discrimination aussi.

Les stéréotypes sexistes font de la résistance dans le domaine de la science. Les femmes représenteraient seulement 34% des signataires des publications scientifiques… Ce chiffre est issu d’une étude américaine publiée le 29 juin 2022 dans la revue Nature, qui a analysé, croisé et recoupé durant quatre ans, plus de 40 000 articles et 7 000 brevets provenant de plus de 10 000 équipes de recherche, soit un total de 120 000 chercheurs.

L’étude constate qu’une femme a également 13% de chance de moins qu’un homme d’être mentionnée dans un article scientifique et 58% dans un brevet, et cela, même si elle a collaboré. Raviv Murciano-Goroff, co-auteur de l’étude et professeur d’économie à l’Université de Boston précise que ce phénomène s’observe dans toutes les disciplines scientifiques, à tous les niveaux de responsabilité et quel que soit l’âge de la femme. Il précise :

« Les jeunes diplômées voient bien qu’elles ont moins de reconnaissance que les jeunes diplômés, et que c’est aussi le cas pour les chercheuses senior. »

© Mat Napo – Unsplash

Des inégalités de genre au sein des laboratoires et dans les découvertes scientifiques

Dans le milieu des sciences, même si les femmes se font peu à peu un nom, elles demeurent soumises à des discriminations, plus ou moins explicites, se répercutant sur le rôle qu’on leur concède. Au sein des laboratoires, la parité sur l’attribution des responsabilités n’existe pas. C’est ce qu’observe, dans les colonnes du Figaro, Alexandra Palt, présidente de la Fondation L’Oréal (qui œuvre à la promotion des femmes dans le milieu scientifique en collaboration avec l’Unesco) :

« Seules 14% des postes importants sont occupés par des femmes ce qui constitue une inégalité flagrante ! »

Et ce n’est pas tout. Tel que l’ajoute, auprès du Figaro, Françoise Combes, astronome à l’observatoire de Paris : « Les femmes sont aussi moins reconnues dans les grandes découvertes scientifiques que les hommes ». Si la masculinité règne encore en maître sur le macrocosme de la science, les chercheuses n’ont pas fini de se battre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme : le sexisme et la discrimination envers les femmes aussi ?

Image en Une : © National Cancer Institute – Unsplash