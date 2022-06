Des femmes en body et bottes dans un défilé militaire (et donc sexiste) en Colombie

Une vidéo postée sur Twitter suscite la polémique en Colombie. On y voit un groupe de femmes en body et bottes noires, effectuer un défilé militaire. Parade sexiste au pas de l’oie ? Décryptage.

Une nouvelle fois, la polémique a pris racine sur Twitter… Cette fois-ci, il s’agit d’une vidéo présentant un groupe de femmes en body et hautes bottes noires qui ont défilé devant des soldats du bataillon Ayacucho, le 5 juin dernier, à Manizales, dans le centre de la Colombie.

En quelques jours, la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes ont qualifié cette parade de misogyne et ont appelé l’armée colombienne à revoir son approche du genre.

« Une femme autonome peut faire ce qu’elle veut, s’habiller comme elle le veut et faire ce qu’elle veut. Ce que je conteste, c’est le site : une caserne militaire a d’autres fonctions et ce bataillon en particulier a subi des violences sexistes. »

Ces mots sont ceux d’Adriana Villegas Botero, femme engagée, et professeure à l’université de Manizales, qui s’est insurgée de l’existence d’un tel défilé, dans les colonnes du journal ElColombiano.

L’agence colombienne de mannequins, Big Model, qui était aux commandes de ce défilé, a très vite réagi aux accusations de sexisme, via un communiqué relayé par ElColombiano, soutenant qu’aucun droit des femmes n’avait été bafoué lors de cet évènement :

L’armée colombienne s’est empressée de donner leur vérité dans un communiqué officiel distribué à la presse, relayé notamment par le magazine Semana :

« Concernant les images publiées sur les réseaux, celles-ci correspondent à des sollicitations des élèves de la Big Model Academy of Model et de la New Model Talents and Diversité Foundation, qui par l’intermédiaire de son directeur, depuis avril dernier, avaient adressé une demande de leurs élèves, parents, enseignants, et animateurs, de fréquenter les installations de l’Unité, en soutien aux talents régionaux. Lors du défilé, le thème était l’évolution des costumes des années 1920 aux costumes futuristes. »