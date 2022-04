Oui, les vernis pour gosses existent, et en plus ils sont cool

Les enfants aussi ont bien le droit de se peinturlurer les doigts. Alors, autant le faire proprement !

Votre fille ou votre fils adore se colorier les ongles avec ses feutres ? Votre enfant lorgne vos vernis d’adulte et vous demande à chaque fois si vous pouvez lui en mettre aussi ?

Vu que les vernis « de grands » ne sont pas franchement adaptés pour les plus petits, de nombreuses marques ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de sortir plusieurs gammes colorées adaptées aux mimines de nos héritiers.

Et vu qu’on est sympa, on vous partage nos quatre marques préférées.

Les vernis Nailmatic Kids

Avec ou sans paillettes, avec des couleurs flashy, le tout formulés à base d’eau et dermatologiquement testés, les vernis Nailmatic Kids sont nos petits coups de cœur. Déjà parce qu’ils sont trop beaux (et qu’on les pique à nos mômes, pour changer) et parce qu’ils s’enlèvent très simplement, avec un peu d’eau tiède et du savon. Dans chaque boîte, on peut retrouver également une petite planche d’autocollants, histoire de faire du nail art comme une pro avec ses mômes.

Par ici pour le coffret duo à 16,50€ chez Oxybul

Les vernis Petit Manucurist

Les vernis pour enfants de la marque Manucurist sont les plus faciles à retirer. Un passage sous l’eau et hop, il n’y a plus rien. Avec leur formule aqueuse non toxique et leurs multiples couleurs, ils sont top pour les petites mains qui veulent se prendre pour des grandes.

Vernis Petit Manucurist chez Nocibé à 7,90 €

Les vernis Namaki pour les enfants

Vernis à ongles à base d’eau, les produits Namaki sont les plus clean au niveau de leur composition. Sans parabène, sans formaldéhyde, sans phtalate, sans toluène, sans camphre et sans nanoparticule, ils sont conseillés à partir de 3 ans. Et leur petit plus : ils s’enlèvent comme un autocollant !

Vernis à Ongles Namaki chez Bébé au Naturel

Les vernis à ongles Jolies Mimines de Too Fruit

Naturels à 70,5% (ils sont composés entre autre de pomme de terre, de maïs, de blé, de manioc, de canne à sucre et de coton) et bien évidemment végan, les vernis Jolies Mimines ont aussi l’avantage de sentir le fruit. Carrément régressifs, ces petits vernis et leur joli bouchon en bois donnent envie de se tartiner les ongles à l’infini. Ils sont à destination des un peu plus grands (pas avant cinq ans) et se retirent au dissolvant doux, sans acétone.

Vernis À ongles Jolies Mimines de Too Fruit à 8,34 chez New Pharma

Bien évidemment, l’idée avec ces vernis pour mômes, c’est juste de s’amuser avec des produits un peu plus adaptés que le stabilo du fond de la trousse. Il n’y a pas de tendances pour les enfants à proprement parlé, seulement des produits faits pour s’amuser !

Alors, qui va se retrouver avec des ongles aux couleurs de l’arc-en-ciel ?

