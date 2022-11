Où sont les actrices de plus de 50 ans dans les films français ? Les chiffres alarmants d’une étude

L’invisibilisation des femmes de plus de 50 ans continue dans le cinéma français. En 2021, seuls 7 % des rôles ont été attribués à des comédiennes de cette tranche d’âge.

Pourriez-vous citer le nom de plus de 5 actrices de films français âgées de plus 50 ans ? Si ce défi vous semble difficile… c’est qu’il l’est. Et c’est une étude qui le dit.

7% des rôles attribués à des comédiennes de plus de 50 ans

Passé cet âge marquant la fin d’une carrière selon les normes de l’industrie, ces actrices sont considérablement sous-représentées par le cinéma français. C’est ce qu’a constaté cette année encore l’Aafa (Actrices et acteurs de France associés).

Depuis 7 ans, l’association dénombre les rôles tenus par les femmes de plus de 50 ans dans les films sortis en France sur une année. L’Aafa résume son travail par cette formule : « Pour compter, il faut se compter ». Elle rappelle qu’en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans : une réalité complètement occultée dans les fictions :

Sept ans et un #MeToo plus tard, les choses évoluent-elles ? Réponse : toujours pas ! Sur l’ensemble des films français sortis en 2021, seuls 7 % des rôles ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. En 2020 c’était 9 % ; en 2019 : 8% ; en 2016 : 6% ; et en 2015 : 8 %.

Ces chiffres sont à mettre en perspective avec la proportion de rôles confiés à des acteurs de plus de 50 ans. Dans le cas des hommes, les chiffres atteignent 16 % en 2021… soit plus du double !

© Gaumont

Quelle incidence lorsque le film est réalisé par une femme ?

L’Aafa a poussé plus loin le curseur de la précision de son étude en posant la question suivante. La représentation des femmes est-elle plus fidèle à la situation démographique en France lorsque les films sont réalisés par des femmes ?

Malheureusement, il n’y a pas d’avancée majeure de ce côté non plus. Les femmes derrière la caméra n’attribuent que 8,5 % des rôles à des comédiennes de plus de 50 ans. C’est à peine 1,5% de plus que leurs confrères réalisateurs.

Toutefois, il y a bel et bien un meilleur engagement de la part des réalisatrices. En effet, ces dernières montrent autant d’hommes que de femmes de plus de 50 ans à l’écran. À l’inverse, les réalisateurs montrent deux fois plus d’hommes de plus de 50 ans que de femmes du même âge : ils représentent 18% des personnages quand elles ne sont que 7%.

En bref, il serait grand temps pour le cinéma français d’en finir avec son obsession sexiste et âgiste.

© Marvelous productions

À lire aussi : Riposte féministe, documentaire puissant sur les colleuses, est un chef-d’oeuvre enfin en salles

Crédit de l’image à la Une : © Gaumont