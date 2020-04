Pourquoi dormir sur un oreiller en soie est bon pour ta peau et tes cheveux

Dans la série des astuces de grand-mère pour avoir les cheveux les plus doux et la peau la plus rebondie possible, laisse-moi te présenter… l’oreiller en soie !

C’est une sélection shopping du magazine Teen Vogue qui m’a rappelé cette astuce beauté dont je vais te parler plus en détails.

La soie, bien plus douce pour la peau et les cheveux que le coton

Alors que beaucoup d’entre-nous dorment sur des taies d’oreiller en coton, ce tissu populaire s’avère relativement agressif pour les cheveux et pour la peau.

La soie est moins absorbante que le coton

Le blog Coiffnature indique que le coton absorbe jusqu’à 30% de son poids en liquide, contre 11% environ pour la soie.

Ainsi, dormir sur un oreiller en coton engendre une perte d’hydratation importante chaque nuit, au moment où les cellules de la peau se régénèrent pourtant le mieux.

Idem pour les cheveux qui pourraient bénéficier de leur gras naturel, le sébum, absorbé par la taie d’oreiller pendant le sommeil.

La soie génère moins de friction sur la peau et les cheveux que le coton

De plus, la friction engendrée par le coton sur la peau et les cheveux contribue fortement à leur vieillissement prématuré et à leur détérioration : frisottis, fourches, chute de cheveux, rides, et j’en passe.

La soie, quant à elle, est bien plus douce avec la fibre capillaire et avec la peau puisque toutes deux glissent dessus au lieu de s’y accrocher et de s’abîmer à son contact.

Si tu n’en peux plus de te réveiller avec des nœuds énormes dans les cheveux ou que tu as la peau sensible, ça peut être une bonne solution pour toi !

Sélection de taies d’oreiller en soie pour protéger tes cheveux et ta peau

Je préfère te prévenir, les taies en soie sont plus onéreuses que celles en coton. Le site LilySilk en propose des tonnes, en voici quelques unes si ça t’intéresse !

Taie d’oreiller en soie et coton (double face) uni, LilySilk, 18€

Taie d’oreiller en soie à motifs, LilySilk, 29€

Taie d’oreiller en soie à motifs, LilySilk, 29€

Est-ce que tu serais prête à investir pour le bien de tes cheveux et de ta peau, toi ?

