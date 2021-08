On vous offre un coup de pouce de 500€ pour lancer ce projet qui vous tient à coeur

Vous avez un projet qui va donner du sens à votre vie et vous avez besoin d’un peu d’aide ? Madmoizelle et N26 ont décidé de vous offrir un petit coup de pouce pour vous aider à vous jeter à l’eau.

Voilà un an et demi que notre vie a été complètement bouleversée, et nous a amenées à nous poser beaucoup de questions — sur notre présent, mais aussi notre futur. Est-on au bon endroit ? Fait-on vraiment ce que nous voulons faire ? Comment retrouver un peu de sens ?

C’est le moment de penser à vous ! De réaliser cette traversée d’Europe en vélo comme vous l’aviez prévu, de déménager dans une ville qui vous plaît pour gagner en autonomie, d’acquérir une nouvelle compétence comme une langue ou le dessin, pourquoi pas !

Mais parfois pour que ce petit changement positif s’opère, il faut un peu d’aide au niveau du budget. Et nous avons peut-être trouvé un allié financier pour économiser sans trop y penser et sans trop de frustration…

500€ chez N26 et un accompagnement de Madmoizelle offerts

Il n’y a pas de projet meilleur qu’un autre : tout dépend de votre dévouement et de la motivation que vous y mettez. Nous ne sommes pas à la recherche du prochain Elon Musk ou de la future Sheryl Sandberg, rassurez-vous !

Vous pouvez avoir envie de refaire votre intérieur, de suivre une formation pour une reconversion professionnelle, de faire un stage de yoga, de vous mettre à la peinture… Tant que ce projet donne un sens à votre quotidien, il a son importance.

Comment participer ?

Votre magazine favori, Madmoizelle, et la banque en ligne N26 sélectionneront trois d’entre vous à l’aide d’un questionnaire auquel vous accéderez en cliquant juste ici. Avant de participer, assurez-vous d’être à l’aise en vidéo et également avec l’idée de voir votre image circuler sur les réseaux sociaux de Madmoizelle.

Nous avons hâte de lire et de visionner ce qui fait battre votre cœur et de vous accompagner dans vos ambitions. Afin d’inspirer d’autres lectrices, nous comptons retranscrire le parcours des trois heureuses sélectionnées au travers de différents contenus.

Petite cerise sur le gâteau, la banque N26 vous offre un an d’adhésion entièrement gratuite pour le compte premium N26 Smart, ainsi qu’un chèque de 500€, joli coup de pouce pour bien des projets.

Le déroulement de l’opération ?

Les trois heureuses élues se serviront de leur compte premium N26 Smart, tout au long de l’opération. Afin de découvrir tous les avantages qu’il offre dans l’aide de la gestion de son budget et qu’elles puissent nous faire un retour sur expérience objectif.

Elles apparaitront dans trois vidéos IGTV qui relateront leur prise en main de l’application, puis les différentes étapes de la mise en exécution de leur projet et enfin son aboutissement.

Dans le même temps, nous écrirons un article. Celui-ci prendra la forme de carnet de bord, mis à jour à chaque étape afin d’immortaliser sur papier les différents paliers, jusqu’à la réussite du projet de chacune d’elles. En ce sens, nous les recontacterons tous les mois, durant trois mois. Cela fera une jolie rétrospective, qui vous donnera peut-être la motivation nécessaire pour les imiter et vous jeter à l’eau !

N26, la banque qui vous aide à gérer votre argent

N26 est une banque en ligne qui propose tous les services bancaires mais aussi des outils innovants pour mieux vous organiser. Les comptes premium N26 vous offrent l’opportunité de créer des sous-comptes pour budgétiser vos futures dépenses ! C’est quand même un concept qui mérite d’être souligné.

Vous pouvez en créer jusqu’à dix selon vos nécessités — un pour la location de matériel, un autre pour des leçons de piano ou d’un synthétiseur, un autre pour l’achat d’une tablette…

Mais ce n’est pas tout : ces sous-comptes fonctionnent comme des cagnottes auxquelles d’autres personnes qui utilisent N26 peuvent ajouter des fonds après votre invitation. En quoi c’est bien ? Vous pouvez organiser votre budget sans vous en rendre compte, et dépenser uniquement les sommes dédiées à chaque chose.

De plus, avec l’application N26, vous pouvez suivre vos transactions en temps réel et personnalisez vos plafonds, encore une fois dans le but de mieux gérer votre budget. Vous l’aurez compris, N26 est la banque en ligne la plus adaptée si vous avez besoin d’aide pour gérer votre budget ! Voyez-la comme la partenaire financière qu’il manquait à votre vie.

Prête ? Alors à vos pitchs ! Nous sommes pressées d’être épatées, et qui sait ? Vous allez certainement nous donner des idées…

