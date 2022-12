Toutes ces années, vous chantiez le nom d’un célèbre joueur de cricket sans le savoir.

À chaque soirée, quand « Temperature » retentit dans les enceintes, tout le monde lance en cœur « Sean da Paul », « Sean-euh Paul » ou encore « Seanna Paul » : peu importe votre style, dans tous les cas, vous pensiez que le chanteur disait son nom.

Et vous savez quoi ? Vous aviez tort.

Shivnarine … Chanderpaul

C’est un véritable tremblement de terre qui s’abat sur le monde de la culture pop : Sean Paul n’a jamais prononcé son nom au début de ses titres. La vérité, c’est qu’il rend hommage à son joueur de cricket préféré… Shivnarine Chanderpaul. Oui, c’est bien ce nom que vous entendiez (et chantiez) à chaque fois.

C’est à l’occasion d’une interview pour un documentaire produit par Vice que le chanteur jamaïcain de 49 ans a mis fin à deux décennies de malentendu. Alors qu’un journaliste lui demande quelle est l’origine de son gimmick le plus célèbre, l’inimitable « Sean-euh Paul » ou « Sean da Paul », l’artiste a répondu le plus simplement du monde que ce n’était pas ce qu’il disait.

« Il y a un joueur de cricket célèbre dans les Caraïbes, appelé Shivnarine Chanderpaul. Tout le monde ne parlait que de lui. J’ai commencé à dire son nom dans les concerts et j’ai rencontré le gars Chanderpaul des années plus tard. Bravo à Shivarine Chanderpaul.

Si votre monde s’effondre, rassurez-vous : c’est normal. Et vous pourrez toujours retrouver la face en brillant en soirée grâce à cette anecdote.

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran Youtube