Pourquoi les règles ont-elles une odeur si particulière ?

L’odeur que dégage les menstruations est reconnaissable entre mille. Cette odeur unique est tout à fait normale, mais pourquoi est-ce que les règles ne sentent pas simplement comme le sang ?

Le 30 avril 2018

Si vous faites partie de ces personnes qui ont leur règles tous les mois, vous l’avez sûrement remarqué : le sang qui se retrouve dans votre culotte ne sent pas juste l’hémoglobine.

Vous vous êtes peut-être demandé un jour : « mais pourquoi ce qui coule de mon utérus n’a pas simplement l’odeur du sang ? ».

Je suis ici pour vous répondre, grâce à la gynécologue américaine Taraneh Shirazian, interrogée par Refinery69 sur la question ! Il s’agit d’une experte sur le sujet puisqu’elle n’est autre que la directrice du Global Women’s Health (le département de la santé des femmes) à l’université de la santé publique de New York.

Dans les menstrues, il n’y a pas uniquement du sang.

Les règles, ce n’est pas vraiment du sang

Avant tout, sachez que cette odeur si particulière est tout de ce qu’il y a de plus normal, donc pas de raison d’avoir honte de quoi que ce soit. Je rappelle : les règles, ce n’est sale.

Ensuite, dans les menstrues il n’y a pas uniquement du sang. Il faut savoir que l’utérus se prépare chaque mois à l’arrivée d’un potentiel fœtus. (Ouais, il est motivé de ouf.)

À ce moment-là, la paroi utérine s’épaissit afin d’accueillir un ovule. Si celui-ci n’est pas fécondé, alors l’endomètre (la muqueuse de l’utérus) se détache et provoque une légère hémorragie : c’est là qu’il y a les règles.

J’aurais pu faire la narratrice dans un épisode d’Il était une fois la vie.

Le sang des règles est accompagné de tout plein d’autres choses, comme des bactéries qui se trouvent dans votre utérus, du mucus vaginal ou encore de la muqueuse utérine.

Ce mélange ne peut donc pas avoir la même odeur que le sang « classique ». De plus, la gynécologue assure à Refinery29 que l’odeur du sang dépend du temps qu’il a passé dans l’utérus.

Une forte odeur nauséabonde pendant les règles est synonyme d’infection vaginale.

Quand faut-il s’alarmer de l’odeur de vos règles ?

Vous l’avez compris, c’est normal si vos règles ont une odeur assez unique. Mais attention, il ne faut pas non plus que ça sente la crevette pas fraîche ou l’œuf pourri ! Si c’est le cas, je vous conseille d’aller consulter un ou une professionnelle de la santé.

Selon la gynécologue interviewée par Refinery69, une forte odeur nauséabonde pendant les règles est synonyme d’infection vaginale : une vaginose ou une mycose par exemple.

D’ailleurs, ça vaut aussi quand vous n’avez pas vos règles !

Si jamais l’odeur de vos pertes (règles ou autres) est vraiment très forte, ou qu’elle vous semble différente de d’habitude, il vaut mieux prendre rendez-vous avec un ou une spécialiste de la santé.

Crédit photo : Karolina Grabowska (Pexels)

Les protections hygiéniques peuvent provoquer de fortes odeurs

Ça, c’est Jack Parker qui l’explique dans la vidéo de Julien Ménielle sur sa chaîne Youtube Dans Ton Corps :

Selon l’autrice du Grand mystère des règles et l’ancien infirmier, l’odeur pendant les règles peut venir des tampons, des règles ou de la coupe menstruelle.

En gros, plus vous laissez votre protection hygiénique (quelle qu’elle soit) longtemps sur vous, plus vous avez de chances que votre culotte « sente ».

De plus, certaines marques de tampons ou de serviettes ont recours à des composants pas franchement teucha-friendly.

On ignore exactement avec quoi sont fabriqués les tampons et les serviettes, mais certains composants peuvent favoriser la prolifération des bactéries (notamment le parfum par exemple). Et qui dit bactéries, dit odeurs !

Trop d’hygiène tue l’hygiène

Nouveau point fragrance de menstrues : sache que si vous vous lavez trop afin de faire disparaître l’effluve de votre culotte pendant vos menstruations, vous risquez de faire bien pis.

Voter utérus et votre vagin sont comme un petit microcosme avec leur propre équilibre, qui se régule tout seul tant que tout va bien. Ce sont de bons travailleurs.

Ce microcosme, c’est la flore vaginale. Si vous venez la déséquilibrer en prenant des douches six fois par jour, que vous vous lavez le pubis avec insistance, ou que vous tentez la douche vaginale, tout peut s’enflammer.

Cela va augmenter le risque d’infections, multiplier les bactéries… et les effluves ne seront que plus fortes.

Pas. De douche. Vaginale. Votre chatte vous remerciera.

Les tips pour éviter les odeurs

Pour résumé, si le fumet de vos règles est si particulier, c’est à cause de sa composition, et cela n’a rien d’anormal.

Si l’odeur vous semble étrange ou inhabituelle, allez voir un ou une docteur, parce que c’est peut-être une infection vaginale ou autre souci de santé.

Enfin, si vous souhaites éviter au maximum les odeurs de règles, il faut changer plus souvent votre serviette, votre tampon ou votre cup plutôt que de forcer sur l’hygiène.

Ah, et SURTOUT. Pas. De douche. Vaginale. Votre chatte vous remerciera !

Crédits photos : Karolina Grabowska (Pexels) / Sora Shimazaki (Pexels)