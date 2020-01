Les (nouvelles) trouvailles d’Internet pour commencer la semaine #3

(Les Trouvailles ont changé de formule, clique ici si t’as raté l’info !)

REGARDE-MOI CET IDIOT BON SANG JE L’AIME

Les animaux et leurs ATTITUDES jpp.

Le meilleur allié de la communauté LGBT a quatre pattes et des moustaches.

Oui pardon c’est encore de la #VieDeChat mais j’ai reniflé de rire comme un petit cochon devant ce tweet…

*opening a can of tuna*

Cat: Oh my GOD

Me: No-

Cat: SECOND dinner??

Me: No, this is m-

*taps me with her paw*

Cat: Father you have provided SeA MEaT

Me: Please stop

*jumps up on the counter*

Me: Jesus christ

Cat: I am BLESSED dad holy fUCK

Me: Please don't-

Cat: MEEOOOOOOOOOO

— Jesse Nowack (@Nowacking) January 20, 2020