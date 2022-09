Nos coups de cœur des albums jeunesse du mois de septembre

Quels sont les livres jeunesse qui nous ont tapé dans l’œil en ce mois de rentrée ? Quels sont ceux qu’on a dû lire en boucle à nos enfants ?

En ce mois de rentrée, nous avons sélectionné une ribambelle d’albums jeunesse, testés et approuvés par les journalistes de la rédac’, et leurs enfants.

Ceci n’est pas un livre sur les dinosaures, à partir de 5 ans

Mélina Schoenborn livre un superbe album jeunesse, le tout illustré par Felipe Arriagada-Nunez, et publié aux éditions de la Courte Échelle. Le pitch ? Un écureuil qui essaye désespérément de nous présenter son espèce, de façon calme et posée, tout en étant coupé à chaque page par un dinosaure vraiment envahissant, persuadé que sa vie à lui est plus intéressante que celle d’un vague petit écureuil.

Si on peut y voir un clin d’œil peu dissimulé envers certains personnages de notre propre espèce, de ceux qui sont intimement convaincus que leur avis prime sur ceux des autres (suivez mon regard), le livre Ceci n’est pas un livre sur les dinosaures nous apprend, en prime, plein de choses sur les écureuils (et nous donne envie de scotcher la bouche de ce T-Rex pour toujours).

L’avis de notre petite lectrice de 5 ans et demi : « Mais, il ne se tait jamais ce dino ? On ne lui a rien demandé ! »

Ceci n’est pas un livre sur les dinosaures – Fnac – 17 €

Et soudain, à partir de 4 ans

Écrit par Rébecca Bach-Lauritsen et illustré par Anna Margrethe Kjaegaard (qui a remporté le prix d’illustration du ministère danois de la Culture en 2015), Et Soudain est un sublime album jeunesse publié aux éditions Format. Le graphisme est doux, bourré de nuances subjuguantes et l’histoire est si poétique que l’ouvrage a d’ailleurs été nominé au prix des enfants et des jeunes du Conseil nordique.

L’histoire raconte la vie d’un petit garçon qui vit seul, avec un cactus, dans une maison très rangée et bien ordonnée, où le calme règne. Puis tout à coup, comme tombé du ciel, un énorme ours débarque. Et tout le calme disparait, pour laisser place à un joyeux bazar plein de vie, de rires et de premières fois. Une beauté !

L’avis de notre petite lectrice de 5 ans et demi : « j’aimerais bien avoir un ours comme ça moi aussi, il a l’air trop gentil ! »

Et soudain – Fnac – 18,95 €

La princesse qui pue qui pète, dès 3 ans

La princesse qui pue qui pète est une série d’albums jeunesse publiés chez Casterman. Dans ce nouvel album, intitulé La princesse qui pue qui pète et Cunégonde l’insupportable, Castille de Bonaloi, princesse pas ordinaire qui aime manger avec les doigts, péter et s’occuper des animaux de la ferme pleins de boue, doit faire face à Cunégonde jalouse, nièce du mage Merlin Pimpi, qui rêve de lui piquer sa place.

Bien sûr, tout est bien qui finit bien, et les deux filles deviennent amies en acceptant leurs différences et en apprenant la tolérance et le partage.

Côté texte, c’est drôle, léger et actuel, le tout sous la plume de Marie Tibi et le pinceau de Thierry Manes. Une série d’ouvrages qui fera rire grand nombre d’enfants, rien que par son titre.

L’avis de notre petite lectrice de 5 ans et demi : « Haha, t’as dit « pue » et « pète » ».

La princesse qui pue qui pète et Cunégonde l’insupportable – Fnac – 5,95 €

Bonne nuit les monstres, dès 3 ans

Un de nos petits coups de cœur. Bonne nuit les monstres, d’Alexandra Garibal, illustré par Édith Chambon et publié chez Casterman, peut devenir un indispensable au fameux rituel du coucher pour les plus petits. Si beaucoup d’enfants ont peur des monstres dès que la lumière s’éteint, ce n’est pas le cas de Noé, petit garçon bien courageux qui n’a pas du tout peur des choses qui se cachent dans le noir, bien au contraire.

Les monstres, Noé leur apporte un verre d’eau parce qu’ils ont soif avant de les recoucher. Noé lit une histoire au loup avant de le mettre au lit, et il accompagne même le monstre du placard faire un dernier pipi avant de dormir. Oui, pas besoin d’avoir un doctorat en sociologie pour comprendre que cet ouvrage peut grandement aider les plus petits à ritualiser leurs habitudes nocturnes !

L’avis de notre petit lecteur de 3 ans : « Moi aussi j’ai tout le temps soif avant de dormir, comme le monstre »

Bonne nuit les monstres – Fnac – 5,95 €

Coco, Padoum et Chapati, dès 3 ans

Deuxième coup de cœur ici, avec le très joli Coco, Padoum et Chapati, écrit par Véronique Massenot et illustré par Claire Garralon, le tout publié chez les belles éditions À Pas de Loups. L’histoire raconte la vie de Coco, un perroquet qui vit sur son perchoir et qui ne voit pas l’extérieur, à part un petit bout de ciel bleu. Sauf qu’un jour, le bleu du ciel devient gris… Mais que se passe-t-il ?

Je vais pas vous spoiler le dénouement, mais c’est mignon tout plein. Côté dessins, les couleurs sont vives, chaleureuses et joyeuses, et l’écriture est parfaite pour les tout petits, qui adoreront découvrir ce que cache le gris, derrière la fenêtre.

L’avis de notre petit lecteur de 2 ans et demi : « Je savais que c’était ça ! Il est beauuuu »

Coco, Padoum et Chapati – Fnac – 15,50 €

Ma nounou chérie, dès 2 ans

Écrit par Louison Nielman et illustré par Marie Paruit, le tout publié chez Casterman, Ma nounou chérie est un bon support de communication entre l’enfant qui est gardé par une nounou ou à la crèche, et ses parents. Si la séparation peut être un peu difficile, comme c’est le cas pour Eli, dans le livre, qui a du mal à quitter son papa le matin, Ma nounou chérie aide l’enfant à comprendre ce qui se passe pour lui et ses parents quand il est gardé en dehors de la maison.

Ludique, il est pratique et facile à tenir par les plus petites mains grâce à sa poignée sur chaque page, aidant à faciliter l’autonomie de l’héritier qui peut ensuite attraper le livre tout seul pour le relire à volonté. De plus, l’autrice, Louison Nielman, est une psychologie spécialiste de l’enfant et experte en parentalité, et elle signe cette nouvelle collection de livres sur le quotidien des petits gardés par leur nounou, ou à la crèche.

L’avis de notre petit lecteur de 1 an et demi : « *bave sur le livre et applaudit »

Ma nounou chérie – Fnac – 8,50 €

Rendez-vous le mois prochain pour la sélection d’octobre !

