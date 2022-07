Ninjababy : une bande-annonce survoltée pour casser les diktats sur la maternité

En attendant sa sortie en salles le 21 septembre, Ninjababy se dévoile dans une bande-annonce haute en couleurs et qui fait envie.

Ninjababy est la comédie indépendante de la rentrée tout droit venue de Norvège. En salles le 21 septembre, le film de la réalisatrice Yngvild Sve Flikke s’est révélé dans une bande-annonce survoltée.

La bande-annonce de Ninjababy

À mi-chemin entre le drame et la comédie, Ninjababy promet d’aborder le thème de la grossesse non désirée avec un humour mordant et bienvenu pour briser le stéréotype selon lequel il existe un « instinct maternel inné » et commun à toutes les femmes.

Le film est adapté d’un roman graphique d’Inga Saetre. Comme cette grossesse qui s’infiltre dans la vie de Rakel, le cinéma d’animation et les éléments imaginaires contaminent le réalisme de la mise en scène. Et ça donne envie !

Une héroïne éprise de liberté et un fœtus ninja insupportable

Dans Ninjababy, Rakel a 23 ans et tous les projets du monde en tête, sauf celui d’être mère. Elle rêve d’être a stronaute, garde forestière, dessinatrice… Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata !

C’est décidé : l’adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer… Avec sa meilleure amie, deux hommes qui pourraient être les géniteurs et l’image animée du fœtus qui s’adresse à elle, Rakel va résister coûte que coûte à cette maternité non désirée qui menace son avenir et sa liberté.

© Motlys

Crédit de l’image à la Une : © Motlys