Une comédie musicale queer chez les pompiers : la bande-annonce de Feu Follet

Prévue en salles pour le 14 septembre, la comédie musicale Feu Follet se dévoile dans une bande-annonce.

Pour son sixième long-métrage intitulé Feu Follet, le réalisateur portugais João Pedro Rodrigues continue d’explorer un cinéma résolument queer, audacieux et détonnant dans le paysage cinématographique.

Une comédie musicale queer et érotique chez les pompiers

Feu Follet s’est dévoilé dans une bande-annonce. Elle promet un spectacle pop, fantaisiste et réjouissant, qui transforme habilement les gestes des pompiers en chorégraphies homoérotiques, du massage cardiaque à la PLS.

Au programme de Feu Follet, Alfredo est un roi sans couronne sur son lit de mort. Il est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et se rappelle l’époque où il rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l’instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie des deux jeunes hommes, plongés dans l’amour et le désir, et à la volonté de changer le statu quo.

Les Inrocks parlent de Feu Follet comme d’un film « audacieux », « inoubliable ». Le magazine évoque « une inclassable comédie musicale à la croisée des genres, entre satire socio-politique et fable sur le désir ».

© JHR FILMS

Crédit de l’image à la Une : © JHR FILMS