Montero : le bébé de Lil Nas X sort aujourd’hui, et c’est un album !

Après avoir gagné le prix de la vidéo de l’année au MTV Video Music Awards il y a 3 jours à peine, Lil Nas X sort son premier album Montero pour lequel la promo était plus qu’originale.

« Baby Montero », c’est comme cela que le rappeur et chanteur Lil Nas X appelait son tout premier album sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Le jeune génie du marketing a posté depuis le 2 septembre dernier des photos et des vidéos de lui avec un ventre de femme enceinte. Une métaphore mise en scène à fond pour annoncer la sortie de l’album — ou plutôt de son baby.

Ce matin, il a publié une vidéo de son accouchement tant attendu par les fans.

La métaphore est bien trouvée et montre que Lil Nas X a énormément travaillé à la promotion de cet album. Il a d’ailleurs déjà sorti 11 clips hier soir (oui 11) — presque un clip pour chaque morceau. Dont un très hot et touchant « That’s What I Want » où Lil Nas X exprime son désire de love.

On vous laisse découvrir tout son bel univers et, bien sûr, écouter Montero.

Où écouter Montero de Lil Nas X ?

Lil Nas X dans Montero (Call Me By Your Name)

