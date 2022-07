Madmoizelle Twitch : le programme de la semaine et les infos à savoir

Nouvelles emotes, bijouterie, gaming, Jeudi Tout, matinales… Cette semaine, la chaîne Twitch de Madmoizelle a un programme très chargé. On vous en dit plus ici !

Nouvelle semaine, nouveau planning ! L’équipe Twitch de Madmoizelle a l’honneur de vous présenter, en ce beau lundi d’été, le nouveau programme de la semaine.

À noter en premier lieu : La chaîne fait peau neuve ! Grâce à une collaboration avec Lison Buffet, directrice artistique, motion designer et illustratrice, nous pouvons aujourd’hui vous faire découvrir une trentaine de nouvelles emotes ! Lorsque les mots ne suffisent plus, voilà la solution : les emotes. Elles sont spécifiques à Twitch et les spectateurs et streamers peuvent les utiliser pour s’exprimer dans le chat. Les émoticônes sont le cœur de la culture Twitch. C’est une langue à part entière qui se résume ainsi : amour, bienveillance, et déconnade. Retrouvez donc notre alphabet de cœur et de fun, à l’image de Madmoizelle et de notre crew de stream.

Si vous êtes déjà allé voir nos nouvelles créations signées Lison, vous avez sûrement envie de savoir quand vous allez pouvoir les utiliser, n’est-ce pas ? Voici le planning Twitch de la semaine.

De lundi à mercredi

Lundi 25 juillet

16h – 18h : comme chaque lundi, MisterDwight vous attend dans sa Room du Gamer pour une session de gaming chill. Aujourd’hui, on continue Conqueror’s Blade !

Mardi 26 juillet

10h – 13h : l’atelier vous ouvre ses portes comme chaque mardi ! Entrez, Joséphine vous y attend pour continuer ses sublimes créations artisanales de bijoux, aussi incroyables les unes que les autres. Vous pourrez aussi en profiter pour discuter avec cette future star du craft, et vous verrez, c’est impressionnant.

14h – 15h30 : c’est l’heure du react podcast ! Sa_me_di vous invite à embarquer dans une session hors du temps, pour une pause tranquille pendant la journée. Réagissons ensemble au podcast de votre choix et discutons sans tabou.

15h30 – 17h30 : sortez les pinceaux ! Chères amies, c’est moi-même cette fois-ci qui vous convie à un moment d’apprentissage entre néophytes de la peinture. Grâce à des tutos, on apprend ensemble à manier l’acrylique comme personne : bienveillance et rigolade assurées.

Mercredi 27 juillet

12h – 14h : oyé oyé ! Ici RadioTara, on souhaite vous inviter mercredi pendant votre pause déjeuner à un repas entre nous dans la discussion et le débat. Mangeons, parlons, reposons-nous avec TaraCroft et sa libre antenne.

De jeudi à dimanche

Jeudi 28 juillet

9h – 11h : réveil en douceur avec Manonolita pour la Matinale signée Madmoizelle ! Petit dej, café chaud, céréales et jus d’orange, un début de journée à ne pas manquer.

12h – 14h : c’est le retour de Jeudi Tout, JT d’actus signé Madmoizelle ! Shakaam (moi-même), Anthony et Maya vous attendons pour une édition spéciale lors de laquelle nous débrieferons l’actu de la semaine tout en dégustant du Matcha. Venez commenter dans le tchat et partager vos avis !

16h – 18h : la Room du Gamer, épisode 2 ! MisterDwight vous attend pour la deuxième fois de la semaine.

Vendredi 29 juillet

12h – 14h : l’atelier peinture épisode 2.

16h – 18h : vous prendrez bien encore un peu de gaming ? On est sur Twitch après tout… Parce qu’il vous manque déjà trop, MisterDwight revient en live.

19h – 21h : HOURRA ! Ça y est, c’est vendredi soir, et vous savez ce que ça veut dire : La Chronique Queer by HanaChan revient ! Actualités LGBTQIA+, infos importantes et débrief, Hana revient avec vous sur tout ce qu’il y a à savoir dans la communauté.

En voilà un planning bien chargé, et encore, il n’y a pas le week-end ! Pas d’inquiétudes, je reviendrai vers vous dans la semaine pour vous annoncer le programme du week-end ! Amour, gaming, arts et actus, munissez-vous de votre agenda et notez les lives que vous ne voulez surtout pas manquer.

À tout à l’heure !