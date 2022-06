Ma recette de tarte chèvre-rhubarbe va sauver votre weekend

On peut mettre de la rhubarbe dans un plat salé, et la bonne nouvelle, c’est que c’est délicieux. La preuve avec cette tarte qui mélange pétioles de rhubarbe et fromage de chèvre.

J’ai mis longtemps à apprivoiser la rhubarbe dans ma cuisine, cette drôle de tige qui sentait bon et qu’il fallait peler. Intriguée mais jamais 100% convaincue par son goût acidulé, j’ai commencé par les compotes et les desserts sans me douter que la vérité était ailleurs… dans le sel (évidemment).

Depuis, j’ai découvert la tarte rhubarbe-fromage de chèvre et j’ai remis ma vie sur le droit chemin. En voici la recette !

Ingrédients de la tarte salée chèvre rhubarbe (pour 4 personnes)

300 grammes de rhubarbe

150 grammes de fromage de chèvre en crottin ou en bûche

2 œufs

20cl de crème fraîche liquide ou de crème végétale (de soja ou d’épeautre, par exemple)

Selon vos préférences, beaucoup de thym (si vous aimez ça), des herbes de Provence ou de l’origan

Sel, poivre, une pincée de cumin si vous aimez ça

Une pâte brisée (maison ou achetée, c’est selon votre temps et vos envies !)

Recette de la tarte salée chèvre et rhubarbe (pour 4 personnes)

Préchauffez votre four à 180 degrés

Déposez votre pâte brisée dans un moule, piquez-là à la fourchette

Epluchez la rhubarbe et coupez-la en petits tronçons de deux centimètres environ

Faites blanchir la rhubarbe en la plongeant quelques minutes dans de l’eau bouillante salée

Dans un saladier, battez vos deux oeufs et la crème avec vos herbes et vos épices

Une fois égouttée, disposez la rhubarbe un peu partout sur la pâte et répartissez l’appareil par-dessus

Déposez vos rondelles de chèvre un peu partout sur la tarte

Enfournez le tout pendant une trentaine de minutes, jusqu’à ce que votre pâte soit dorée et le fromage fondant

Et… c’est tout ! On peut difficilement faire plus simple, pour un résultat aussi goûteux. Vous pouvez servir la tarte en entrée, avec une salade pour manger sur le pouce, ou avec un grand bol de glace si ça vous fait plaisir (après tout, chacun mange ce qu’il veut hein).

