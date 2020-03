Plein d’inspirations pour te déguiser avec ton girl squad

En partenariat avec Copines de Voyage (notre Manifeste)

Bientôt la Grosse Teuf sur le thème de la sororité ! Que tu en sois ou non, voici plein d’idées de déguisements et de looks pour un gang de sœurs ou de super copines.

La soirée est soutenue par Copines de Voyage, un site qui te propose de voyager à travers le monde avec d’autres meufs ♥

Get the Look des Charlie’s Angels

Les « drôles de dames » ne sont pas sœurs, mais c’est tout comme !

Je ne sais pas toi, mais j’ai adoré le dernier film Charlie’s Angels. C’est pourquoi j’ai choisi de te proposer de reproduire les looks de Sabina (meilleur perso ever), Jane et Elena.

Si tu ne sais pas laquelle des trois choisir, direction le test pour savoir quelle Charlie’s Angel tu es !

Le look de Sabina dans Charlie’s Angels

Top col montant, ASOS, 16,99€ / Pantalon blanc, ASOS, 13,49€ / Ceinture sacoche harnais, ASOS, 18,99€ / Gants blancs, Décathlon, 12€

Le look de Jane dans Charlie’s Angels

Coudière, Décathlon, 6€ / Pantalon irisé, Redoute, 20€ / Top polo noir, LaRedoute, 14,99€ / Gants noirs, Décathlon, 9€ / Bottines Boohoo, 47€

Le look d’Elena dans Charlie’s Angels

Robe manches cloche, Romwe, 11,50€ / Robe cache-cœur, Shein, 17€ / Baskets, ASOS, 30,99€

Ce sera tout de suite un peu moins reconnaissable, mais tu as aussi l’option de t’inspirer directement de leurs looks de soirée.

Get the Look des jumelles Olsen

Une référence vieillotte, dis-tu ? Ça n’en reste pas moins un duo iconique qui a marqué mon enfance et celles de beaucoup.

À l’écran comme dans la vie, les jumelles Olsen sont aussi proches que deux fils électriques soudés à l’étain.

Et puis, la mode est aux années 2000. Alors leurs looks rentrent pile dans la tendance du moment !

Lunettes rouges, ASOS, 16,99€ / Top rouge, Shein, 7€ / Top noir, Shein, 7€ / Pantalon noir, Boohoo, 16,20€ / Pantalon rouge, Boohoo, 13€ / Ras-de-cou, Claire’s 3,99€ / Chaussures, ASOS, 19,99€

Get The Look d’Elsa et Anna de la Reine des Neiges

Peut-être que tu es saoulée de ce dessin animé dont on entend parler depuis 3 ans et de sa chanson culte qui reste coincée en tête dès la première note entendue ?

Tu ne peux cependant pas nier que le duo Elsa/Anna reste incroyable et l’un des meilleurs exemple de sœurs que j’ai eu à voir chez Disney.

En particulier dans le deuxième film, qui est franchement superbe.

Le look d’Anna dans La Reine des Neiges

Jupe, Zalando, 27,99€ / Sous-pull bleu, ASOS, 20,99€ / Bandeau bustier, Shein, 4€ / Ceinture, Amazon, 11,49€ / Chaussures, La Halle, 24,99€ ou La Halle, 29,99€

Le look d’Elsa dans La Reine des Neiges

Robe moulante bleue à paillotes, Shein, 50€ / Robe bleue à sequins, Shein, 22€ / Escarpins bancs, La Halle 19,99€

Allez, c’est tout pour les looks en tant que tels…

Maintenant, comme il y a beaucoup de sororités inspirantes dans la pop culture, je vais te lister quelques autres idées afin de nourrir davantage ta créativité !

Des inspirations de look pour une soirée à thème sororité

Les Totally Spies

Little Women

Les Super nanas

Les weird sisters de Sabrina

Kendall et Kylie Jenner

L’un des look les plus iconiques des sœurs Jenner et celui qu’elles ont porté au dernier Met Gala, mais il n’est pas forcément évident à reproduire.

En faire une version volontairement cheap pourrait cependant être une idée rigolote.

Parvati et Padma Patil dans Harry Potter

Les jumelles de Shining

Bah quoi, elles sont sœurs elles aussi ! Et avant d’être creepy, elles étaient probablement des petites filles très bien.

Le trio iconique de The Bold Type

Jane adore le noir et les jupes. Sutton a un look plutôt élégant et porte pas mal de blazers. Quand a Kat, elle est tantôt hyper pro, tantôt ultra casual dans son style !

Arya et Sansa de Game of Thrones

Alors je te l’accorde, s’habiller comme Arya et Sansa pour une soirée, c’est peut-être pas ce qui sera le plus agréable à supporter niveau chaleur.

Mais je suis sûre que tu peux trouver des combines pour rendre les tenues plus légères.

Les sorcières de Charmed

Pas bien compliqué dans ce cas là. Un mini top en satin et un jean pat d’éph taille basse, le tour est joué !

Daria et Quinn dans Daria

Certes, ce ne sont pas les personnes les plus proches au monde, mais elles n’en restent pas moins des sœurs et graphiquement, leurs tenues peuvent être amusantes à reproduire.

Les Destiny’s Child

Je pense que les outfits les plus iconiques des Destiny’s Child sont ceux qu’elles portent dans le clip Single Ladies ainsi que dans Survivor.

Les sœurs/clones d’Orphan Black

Il y a de quoi s’amuser avec les sœurs d’Orphan Black, elles sont toutes si différentes !

Le trio de la BD Les Nombrils

Les sœurs de À tous les garçons que j’ai aimés

Les sœurs de Virgin Suicide

Cette idée est un peu glauque, mais l’esthétique de ce groupe de sœurs reste sympathique et singulier.

Les Witch

Alors, comment tu seras habillée, toi, à la Grosse Teuf Sisters ?

À lire aussi : Pourquoi tu précises que ta robe n’est pas chère quand on te dit qu’elle est jolie