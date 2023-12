Loi immigration : Emmanuel Macron et Yaël Braun-Pivet ont saisi le Conseil constitutionnel

À leur saisine s’ajoute celle d’une soixantaine de députés, rapporte le site du Conseil constitutionnel qui doit à présent étudier le texte de loi pour en vérifier la constitutionnalité.

Il avait évoqué cette possibilité au lendemain de l’adoption du texte par le Parlement. Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel au sujet de la loi immigration, rédigée en commission mixte paritaire la semaine dernière. Et il n’est pas le seul, a annoncé l’instance mardi 26 décembre. La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ainsi que « plus de soixante députés » de la Nupes, ont saisi le Conseil constitutionnel au sujet du texte, décrit par les associations comme étant « le plus répressif et maltraitant élaboré ces 40 dernières années en matière d’immigration ».

#PJLimmigration Le Parlement vient d’adopter le texte le plus répressif et maltraitant élaboré ces 40 dernières années en matière d’immigration, signant un terrible basculement hors du champ républicain, et plus globalement, hors de notre humanité, après plusieurs mois de débats… — La Cimade (@lacimade) December 19, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une trentaine de mesures concernées ?

Le Conseil constitutionnel est donc chargé de vérifier la constitutionnalité du texte. Contacté par franceinfo, le Conseil constitutionnel a précisé qu’aucune date de délibéré n’était pour l’instant fixée concernant ces trois saisines.

À lire aussi : 5 000 professionnel·e·s de santé dénoncent la loi immigration, dans une tribune du Monde

Parmi les mesures possiblement jugées inconstitutionnelles, « le délai de carence pour les allocations familiales, le durcissement du regroupement familial, avec la maîtrise du français exigée ; la modification de l’accès à la nationalité pour les enfants nés en France ; les quotas ; la caution demandée aux étudiants étrangers; et éventuellement la généralisation du juge unique à la CNDA (Cour nationale du droit d’asile, ndlr) », estime Me Élodie Journeau, avocate en droit d’asile et des réfugiés, interrogée par Madmoizelle. À ces mesures pourraient s’ajouter celle du retour du délit de séjour irrégulier et de la limitation du droit du sol, selon Public Sénat. Une trentaine de mesures seraient concernées, selon le média.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.